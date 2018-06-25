پسر پرسپولیس هستم اما از اسپانیا و انگلیس پیشنهاد دارم

علیرضا بیرانوند بعد از تساوی تیم ملی فوتبال ایران برابر پرتغال در آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی روسیه، در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر، در خصوص انتقالش به تیم های اروپایی گفت: در حال حاضر با پرسپولیس قرارداد دارم و این را می دانم که پرسپولیس در شرایطی است که به دلیل محرومیت نقل و انتقالاتی به شدت به من نیاز دارد. از طرفی دوست دارم در این شرایط به پرسپولیس کمک کنم اما از طرفی هم دوست دارم به تیمی خارج از کشور بروم که به رشد فوتبالم کمک کند.

وی افزود: این را می دانم که رسانه های خارجی هم مطالب خوبی از من نوشتند و یکسری پیشنهاداتی هم از کشورهای اسپانیا و انگلستان به وکیل من رسیده که در دست بررسی است. من پسر پرسپولیس هستم و دوست دارم هواداران نیز شرایط مرا درک کنند. اگر قرار است در پرسپولیس بمانم باید در بهترین شرایط بمانم اما اگر قرار است به پیشنهادات خارجی فکر کنم باید بهترین انتخاب را داشته باشم و هواداران خوب پرسپولیس هم باید از این تصمیم من حمایت کنند.

بیرانوند در خصوص مهار پنالتی رونالدو گفت: در این مدت زحمات زیادی کشیدم و از شخص کارلوس کی روش تشکر خیلی زیادی می کنم. در این چند سال او خیلی چیزها به من آموخته و من به شدت مدیون او هستم. کی روش خودش پرتغالی است اما مقابل توهین خبرنگار هموطنش می ایستد و مردانه پاسخ او را می دهد تا غرور ایرانی ها جریحه دار نشود. این مرد به شدت برای ما عزیز است و امیدوارم که در جام ملتها و جام جهانی بعدی هم کنار ما باشد. آرزوی بزرگ کی روش صعود با ایران در جام جهانی قطر از مرحله گروهی مسابقات است و من امیدوارم تا او بماند و به این آرزوی بزرگش برسد.