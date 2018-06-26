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۵ تیر ۱۳۹۷، ۹:۴۷

ترافیک نیمه سنگین در بزرگراه های تهران

ترافیک نیمه سنگین در بزرگراه های تهران

جانشین مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور، وضعیت ترافیک تهران در صبح روز سه‌شنبه را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد مجید رنجبر جانشین مرکز کنترل ترافیک این پلیس درباره وضعیت ترافیکی شهر تهران در روز ‌سه‌شنبه اظهار داشت: محور جنوب به شمال بزرگراه نواب از مقطع هلال احمر تا ورودی تونل توحید، محور شرق به غرب بزرگراه زین‌الدین از پل گلزار تا محدوده پل شریعتی و محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از پل امام علی(ع) تا حوالی نوبنیاد دارای بار ترافیکی صبحگاهی است.

رنجبر همچنین افزود: در محور غرب به شرق بزرگراه‌های شهید همت از مقطع یادگار امام(ره) تا پل گاندی، آیت‌ا.. هاشمی رفسنجانی از اشرفی اصفهانی تا پل شهید چمران و همچنین محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از مقطع یادگار امام(ره) تا شیخ بهایی بار ترافیک نیمه‌سنگین و در حال حرکت مشاهده می‌شود.

وی گفت: مشکل خاصی برای تردد وسایل نقلیه در سطح شهر تهران وجود ندارد؛ عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی در سطح معابر حضور داشته و نسبت به تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه اقدام می‌کنند.

کد مطلب 4330921

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