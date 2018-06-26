ترافیک نیمه سنگین در بزرگراه های تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد مجید رنجبر جانشین مرکز کنترل ترافیک این پلیس درباره وضعیت ترافیکی شهر تهران در روز ‌سه‌شنبه اظهار داشت: محور جنوب به شمال بزرگراه نواب از مقطع هلال احمر تا ورودی تونل توحید، محور شرق به غرب بزرگراه زین‌الدین از پل گلزار تا محدوده پل شریعتی و محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از پل امام علی(ع) تا حوالی نوبنیاد دارای بار ترافیکی صبحگاهی است.

رنجبر همچنین افزود: در محور غرب به شرق بزرگراه‌های شهید همت از مقطع یادگار امام(ره) تا پل گاندی، آیت‌ا.. هاشمی رفسنجانی از اشرفی اصفهانی تا پل شهید چمران و همچنین محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از مقطع یادگار امام(ره) تا شیخ بهایی بار ترافیک نیمه‌سنگین و در حال حرکت مشاهده می‌شود.

وی گفت: مشکل خاصی برای تردد وسایل نقلیه در سطح شهر تهران وجود ندارد؛ عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی در سطح معابر حضور داشته و نسبت به تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه اقدام می‌کنند.