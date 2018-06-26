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۵ تیر ۱۳۹۷، ۲۲:۳۷

با حضور اسحاق جهانگیری؛

۶ طرح بندری، صنعتی، تولیدی و گردشگری در انزلی افتتاح شد

۶ طرح بندری، صنعتی، تولیدی و گردشگری در انزلی افتتاح شد

انزلی- ۶ طرح بندری، صنعتی، تولیدی و گردشگری با حضور معاون اول رئیس جمهور در انزلی افتتاح شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ۶ طرح بندری، صنعتی، تولیدی و گردشگری با سرمایه گذاری هزار و ۱۳۵ میلیارد تومانی بخش دولتی و خصوصی ایران و ۳۰میلیون یورویی سرمایه گذاری خارجی در انزلی به بهره برداری رسید.

کریدور بین المللی حمل و نقل ترکیبی چین – قزاقستان – ایران، مجموعه گردشگری آکواریوم و باغ پرندگان، مجموعه تفریحات دریایی مارینا، یک مجتمع تجاری، یک واحد تولیدی و یک شرکت تولید کننده داروی «ام. اس» از جمله طرح های افتتاحی با حضور معاون اول رئیس جمهور در منطقه ویژه اقتصادی انزلی بود.

با بهره برداری از این پروژه ها برای ۷۵۵ نفر شغل ایجاد شد.

کد مطلب 4331582

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