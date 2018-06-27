به گزارش خبرنگار مهر، آئین شکرگزاری و آغاز عملیات اجرایی برداشت محصول گندم از سطح ۴۱ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی گندم شهرستان خرم آباد با حضور فرماندار شهرستان خرم آباد و کشاورزان حوزه شهرستان خرم آباد در منطقه کمالوند برگزار شد.

با عملیات به‌زراعی صورت گرفته روی مزارع توانسته‌ایم تولید خوبی داشته باشیم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در این مراسم گفت: هنر تبدیل کردن باران به محصول کاری است که دیم‌کاران استان انجام می‌دهند.

عبدالرضا بازدار با بیان اینکه سه سال است که به خودکفایی در تولید گندم رسیده‌ایم، افزود: این خودکفایی مدیون توجه و تلاش بدنه وزارت جهاد کشاورزی است و هم‌اکنون جزو کشورهای صادرکننده این محصول استراتژیک هستیم.

وی تصریح کرد: در چند سال اخیر با وجود خشکسالی و پراکندگی بارش اما به خاطر عملیات به‌زراعی صورت گرفته روی مزارع توانسته‌ایم تولید خوبی داشته باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه نارسایی‌هایی وجود دارد و مطالبات کشاورز به موقع پرداخت نمی‌شود، ادامه داد: اما با حمایت‌های نظارتی و تحقیقاتی و همکاری بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و سایر دستگاه‌ها میزان تولید گندم مطلوب بوده است.

بازدار از وجود ۷۸۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان خبر داد و گفت: تنها ۲۳ درصد این زمین‌ها آبی بوده و بخش عمده‌ای از آن به صورت دیم کشت می‌شود.

کشت گندم دیم در ۱۹۵ هزار هکتار از اراضی استان

وی با اشاره به اینکه ۱۹۵ هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم دیم اختصاص یافته است، بیان کرد: میزان گندم آبی استان حدود ۵۰ هزار هکتار بوده و لرستان جزو استان‌هایی است که میزان تولید دیم آن بالاتر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: هنر تبدیل کردن باران به محصول کاری است که کشاورزان دیم‌کار استان انجام می‌دهند و آنان این توانایی را دارند که با تلاش و کوشش خود محصول این عرصه‌ها را با وجود بارندگی پایین و نامناسب به حد مطلوب برسانند.

بازدار خاطرنشان کرد: سال گذشته با وجود پراکنش نامناسب بارندگی و کمی بارش‌ها توانستیم ۳۷۱ هزار تن گندم برداشت کنیم و این به علت استفاده از بذر اصلاح شده و مکانیزه بودن کشت بوده است.

۹۰ درصد گندم دیم استان به صورت مکانیزه کشت می‌شود

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد گندم دیم استان به صورت مکانیزه کشت می‌شود، ادامه داد: مراحل کاشت و داشت ارتقا یافته و باید قبول کنیم که هیچ راهی جز پذیرش وضع موجود نداریم.

بازدار بیان کرد: پاییز گذشته بارندگی نداشتیم و پیش بینی می‌کنیم بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تن گندم تحویل بگیریم و تابحال نیز ۶۲ هزار تن محصول از گندمکاران استان دریافت کرده ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به نرخ تضمینی تحویل گندم نیز گفت: وزارت به صورت جدی پیگیر تغییر قیمت است و البته برای این کار منابع می‌خواهد که باید تامین شود.