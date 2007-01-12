رئیس دوره ای اتحادیه اروپا باید برای بستن گوانتانامو تلاش کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تاگس اشپیگل،"باربارا لوخ بیهلر" در ادامه سخنان خود تصریح کرد : آلمان در دوره شش ماهه ریاست دوره ای خود بر اتحادیه اروپا می تواند برای بهبود سیاست بین المللی حقوق بشر نقش رهبری ایفا کند .

وی همچنین افزود: آلمان باید از فرصت پیش آمده استفاده کرده و عملکرد پنهانی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) در کشورهای اروپایی را بررسی و اقدام مقتضی را درباره آن اتخاذ کند.

این مقام آلمانی با بیان اینکه کشورهای اروپایی تا کنون نتوانسته اند به موفقیت چندانی در کشف حقایق موجود درعملکرد سیا دست پیدا کنند، گفت : اعضای اتحادیه اروپا باید تمام سعی و تلاش خود را برای پیدا کردن راهکار مناسب به منظور حل این مسئله بکار گیرند .

لازم به ذکر است همزمان با پنجمین سالگرد ورود اولین زندانیان به زندان گوانتانامو، تظاهرات گسترده ای در سراسر جهان به ویژه در کوبا انجام گرفته ودر این تظاهرات اقدام آمریکا در زندانی کردن افراد بیگناه در گوانتانامو محکوم شده است.

برهمین اساس روز گذشته سازمان عفو بین الملل از جامعه بین المللی خواست برای تعطیلی بازداشتگاه مخوف گوانتانامو، بر آمریکا فشار وارد کنند.



سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای به مناسبت ورود اولین گروه زندانیان به بازداشتگاه گوانتانامو(پنجمین سالگرد تشکیل این زندان مخوف) اعلام کرد: اینکه سران جهان درباره گوانتانامو ابراز تاسف کنند و در عین حال با ایالات متحده همکاری کنند، کافی نیست.