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۹ تیر ۱۳۹۷، ۱۸:۱۹

رئیس پارک ملی توران شاهرود خبر داد؛

کشف لاشه یک رأس کل وحشی در پارک ملی توران/ ۴شکارچی شناسایی شدند

کشف لاشه یک رأس کل وحشی در پارک ملی توران/ ۴شکارچی شناسایی شدند

شاهرود - رئیس پارک ملی توران شاهرود از کشف لاشه یک رأس کل وحشی شکار شده در مجموعه تحت حفاظت توران خبر داد و گف: در این راستا چهار شکارچی غیر مجاز شناسایی شدند.

احمد رادمان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید خبر کشف لاشه یک رأس کل وحشی در پارک ملی توران شاهرود بیان کرد: مأموران این پارک روز جمعه ضمن گشت و کنترل روزانه در منطقه حفاظت‌شده پس از برخورد به شواهد عبور موتورسیلکت به دنبال افراد راکب این وسایل نقلیه رفته و آن‌ها با اظهار اینکه در جستجوی معدن و سنگ‌های قیمتی هستند سریعاً محل را ترک کردند.

وی افزود: اما این‌همه ماجرا نبود و پس از پیمایش منطقه توسط مأموران لاشه و سر یک رأس کل را کشف و جستجو برای افراد خاطی توسط مأموران پارک ملی توران آغاز شد.

رئیس پارک ملی توران شاهرود گفت: چهار فرد موردنظر شامگاه گذشته بار دیگر به چنگ مأموران محیط‌بانی افتادند اما به دلیل فقدان شواهدی دال برشکار، با تعهد کتبی قول ترک منطقه را دادند.

رادمان گفت: مأموران پارک توران اما با این تعهد نیز افراد مشکوک را به حال خود رها نکرده و تلاش بر دستگیری آن‌ها دارند.

وی افزود: این پرونده تخلف برای بررسی بیشتر به دستگاه قضایی تحویل داده شد.

کد مطلب 4334786

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