کشف لاشه یک رأس کل وحشی در پارک ملی توران/ ۴شکارچی شناسایی شدند

احمد رادمان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید خبر کشف لاشه یک رأس کل وحشی در پارک ملی توران شاهرود بیان کرد: مأموران این پارک روز جمعه ضمن گشت و کنترل روزانه در منطقه حفاظت‌شده پس از برخورد به شواهد عبور موتورسیلکت به دنبال افراد راکب این وسایل نقلیه رفته و آن‌ها با اظهار اینکه در جستجوی معدن و سنگ‌های قیمتی هستند سریعاً محل را ترک کردند.

وی افزود: اما این‌همه ماجرا نبود و پس از پیمایش منطقه توسط مأموران لاشه و سر یک رأس کل را کشف و جستجو برای افراد خاطی توسط مأموران پارک ملی توران آغاز شد.

رئیس پارک ملی توران شاهرود گفت: چهار فرد موردنظر شامگاه گذشته بار دیگر به چنگ مأموران محیط‌بانی افتادند اما به دلیل فقدان شواهدی دال برشکار، با تعهد کتبی قول ترک منطقه را دادند.

رادمان گفت: مأموران پارک توران اما با این تعهد نیز افراد مشکوک را به حال خود رها نکرده و تلاش بر دستگیری آن‌ها دارند.

وی افزود: این پرونده تخلف برای بررسی بیشتر به دستگاه قضایی تحویل داده شد.