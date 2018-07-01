لوله گستر گلپایگان؛ تولیدکننده لوله و اتصالات پلیمری

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شرکت لوله گستر گلپایگان، یکی از برندهای تولیدکننده لوله و اتصالات پلیمری در گلپایگان بوده که از سال ۱۳۷۲ تأسیس و به کمک متخصصین زبده خود انواع لوله و اتصالات (لوله پیویسی و لوله پلیاتیلن) را در سایزهای مختلف و با تنوع بالا، تولید و به بازار ایران و کشورهای همجوار عرضه میکند.
تولیدات شرکت لوله گستر گلپایگان که بیش از ۲۰۰ نوع محصول است به طور کلی در دو بخش صنعت ساختمان و کشاورزی بیشترین کاربرد را دارد.
این شرکت اولین دارنده گواهینامه ISO ۹۰۰۱-۲۰۱۵ در ایران است که ضمن دارا بودن ۷ استاندارد ملی و ۶ گواهینامه بینالمللی از معدود شرکتهای دارنده رتبه A کیفیت در صنعت لوله و اتصالات پلی اتیلن و یو پی وی سی (لوله پلیکا) در گلپایگان و کل کشور است.
لوله گستر گلپایگان با بیش از ۲۵ سال سابقه تولید محصولات پلیمری، جز بهترین تامینکنندگان شرکتهای دولتی و خصوصی محسوب میشود.
این گروه صنعتی با ظرفیت تولیدی بالغ بر ۱۵ هزارتن محصولات لوله و اتصالات پلیکا و پلی اتیلن در سال و با تکیه بر دانش و توان فنی نیروهای مجرب توانسته است یکی از شناختهشدهترین برندهای پلیمری در کشور شود.
دفتر مرکزی این شرکت در تهران، سعادت آباد، بلوار دریا بوده و کارخانه در شهرک صنعتی گلپایگان، خیابان تلاش واقع شده است.
علاقهمندان میتوانند برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۳۱۵۷۹۹۹ تماس گرفته و یا به وبسایت رسمی شرکت لوله گستر گلپایگان (Loolegostar Golpayegan Manufacturer of U-PVC Pipe and Fittings and PE Pipes) مراجعه کنند.
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