به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه همزمان با روز خبرنگار مزار «سید حمدالله خواهش‌نیک» میزبان جمعی از اهالی فرهنگ و آموزش بود؛ جایی که یاد یک خبرنگار دغدغه‌مند و فرهنگی که سال‌ها قلم خود را در مسیر آگاهی‌بخشی و پیگیری مسائل مردم به کار گرفت، گرامی داشته شد.

.خبرنگار؛ روایتگر حقیقت و صدای مردم

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگاری حرفه‌ای ارزشمند و در عین حال مسئولیتی اجتماعی است و خبرنگاران متعهد با قلم و اندیشه خود می‌توانند حلقه پیوند میان مردم و مسئولان باشند.

وی افزود: خبرنگار تنها انتقال‌دهنده خبر نیست، بلکه باید با نگاهی دقیق و مسئولانه مسائل جامعه را ببیند، دغدغه‌های مردم را بشنود و با روایت صحیح و منصفانه، زمینه توجه بیشتر به مشکلات و مطالبات جامعه را فراهم کند.

رضایی با اشاره به ویژگی‌های حرفه‌ای و اخلاقی مرحوم خواهش‌نیک گفت: این خبرنگار فقید از چهره‌های دغدغه‌مند حوزه فرهنگ و رسانه استان بود که مسائل مردم را دنبال می‌کرد و تلاش داشت مطالبات آنان را از مسیر رسانه به گوش مسئولان برساند.

«خواهش‌نیک»؛ روایتی که در حافظه فرهنگ استان ماند

وی یادآور شد: نام مرحوم سید حمدالله خواهش‌نیک برای جامعه فرهنگی و رسانه‌ای کهگیلویه و بویراحمد تنها یادآور مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های منتشرشده نیست؛ بلکه یادآور خبرنگاری است که دغدغه فرهنگ، مردم و مسائل اجتماعی را با مسئولیت‌پذیری دنبال می‌کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: آنچه از مرحوم خواهش‌نیک در ذهن جامعه فرهنگی و رسانه‌ای استان باقی مانده، روحیه مسئولیت‌پذیری، دغدغه‌مندی و تلاش صادقانه او برای انعکاس مسائل مردم و حوزه فرهنگ است.

وی بیان کرد: خبرنگاران متعهد با نقد منصفانه، مطالبه‌گری مسئولانه، امیدآفرینی و تبیین درست شرایط جامعه می‌توانند در اصلاح امور و شتاب گرفتن روند توسعه نقش مؤثری داشته باشند و باید از این سرمایه ارزشمند اجتماعی صیانت و حمایت شود.

پاسداشت یک خبرنگار، پاسداشت یک رسالت است

وی تاکید کرد: گرامیداشت خبرنگاران فقید، تنها یادکرد از یک فرد نیست؛ بلکه فرصتی برای بازخوانی ارزش‌هایی همچون حقیقت‌جویی، آگاهی‌بخشی، مسئولیت اجتماعی و خدمت به مردم است؛ ارزش‌هایی که با گذشت زمان می‌توانند نام یک خبرنگار را در حافظه جامعه ماندگار کنند.

رضایی در پایان با قرائت فاتحه و ادای احترام بر مزار مرحوم سید حمدالله خواهش‌نیک، برای این خبرنگار فقید و فعال فرهنگی طلب رحمت و مغفرت کرد.

وی گفت: مرحوم سید حمدالله خواهش‌نیک از فرهنگیان خوشنام و خبرنگاران فعال کهگیلویه و بویراحمد بود که سال‌ها در عرصه فرهنگ، آموزش و رسانه فعالیت داشت و دغدغه‌مند مسائل مردم و جامعه فرهنگی استان بود.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد افزود: ۱۸ آذرماه ۱۴۰۲، حین مأموریت اداری در مشهد مقدس، دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت؛ اما نام و یاد او همچنان در میان جامعه فرهنگی و رسانه‌ای کهگیلویه و بویراحمد زنده است.

در روز خبرنگار، حضور بر مزار او بیش از آنکه صرفاً یادکردی از یک چهره رسانه‌ای باشد، یادآور حقیقتی است که با رفتن خبرنگار پایان نمی‌یابد؛ قلمی که برای مردم و حقیقت نوشته باشد، در حافظه جامعه ماندگار می‌ماند.