به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیتهای جغرافیایی و اقتصادی شهرستان زرندیه اظهار کرد: از سال گذشته با مطالعه قابلیتها، فرصتها، تهدیدها و آسیبهای شهرستان، برنامههایی برای حرکت زرندیه در مسیر توسعه تدوین و با همکاری دستگاههای اجرایی پیگیری شده است.
وی افزود: یکی از مهمترین برنامههای در دست پیگیری، ایجاد «هاب لجستیک کشور» در شهرستان زرندیه است که مطالعات اولیه آن در حال انجام است و طرح مربوطه برای ارائه و بررسی در شورای برنامهریزی استان مرکزی آماده خواهد شد.
فرماندار زرندیه موقعیت جغرافیایی این شهرستان را یکی از مهمترین مزیتهای آن برای تبدیل شدن به قطب لجستیکی کشور دانست و تصریح کرد: هممرزی با چند استان، نزدیکی به فرودگاه امام خمینی(ره)، مجاورت با پایتخت و همجواری با استان البرز، ظرفیت ویژهای برای توسعه فعالیتهای لجستیکی در این شهرستان ایجاد کرده است.
احمدی با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده در طرح هاب لجستیک گفت: در این طرح احداث انبارهای مدرن، سردخانههای بزرگ، امکانات و زیرساختهای لجستیکی و سایر سرمایهگذاریهای کلان پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: بر اساس مطالعات انجامشده، پیشبینی میکنیم حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی در شهرستان زرندیه انجام شود.
فرماندار زرندیه با بیان اینکه این طرح برای یک دوره پنجساله تا سال ۱۴۱۰ طراحی شده است، افزود: با توجه به ملی بودن طرح و اهمیت آن برای استان، تلاش میکنیم تصویب آن را در شورای برنامهریزی استان نیز به نتیجه برسانیم.
وی اظهار کرد: اجرای این طرح نیاز چندانی به اعتبارات دولتی ندارد و عمده نیاز آن ایجاد زیرساختهای لازم و فراهم کردن بستر حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی است.
احمدی با اشاره به ظرفیت شهرک مبلمان در شهرستان زرندیه گفت: این شهرک حدود ۵۵۰ هکتار وسعت دارد و با توجه به ظرفیت موجود میتواند بخش مهمی از طرح هاب لجستیک را پوشش دهد.
وی اظهار کرد: اجرای این طرح میتواند در مدت دو سال تحول قابل توجهی در شهرستان ایجاد کند و در یک دوره پنجساله به یک جهش توسعهای منجر شود.
فرماندار زرندیه همچنین از ایجاد هزاران فرصت شغلی مستقیم و مشارکت حدود ۱۵۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم در بخشهای مختلف این طرح خبر داد.
احمدی یکی دیگر از برنامههای توسعهای شهرستان را توسعه حملونقل ریلی عنوان کرد و گفت: پیشنهاد احداث خط ریلی از پرند به مامونیه و از مامونیه به شهرک صنعتی کاوه از سال گذشته پیگیری شده و در این زمینه با مسئولان استان و معاون وزارت راه و شهرسازی نیز مذاکراتی انجام گرفته است.
وی افزود: این موضوع مورد موافقت قرار گرفته و در صورت اجرای طرح هاب لجستیک، خط ریلی مذکور نیز میتواند در ساختار این طرح قرار گیرد و توجیه اقتصادی بیشتری پیدا کند.
فرماندار زرندیه همچنین از پیگیری موضوع خلع ید مالک قبلی شهرک مبلمان خبر داد و گفت: فرایند خلع ید در حال انجام است و با تعیین تکلیف این موضوع، زمینه برای حضور سرمایهگذاران بزرگ در این شهرک فراهم خواهد شد.
احمدی افزود: میتوان از ظرفیت شرکتهای بزرگ برای احداث انبارهای مدرن، مراکز توزیع و همچنین فعالیت شرکتهای دارویی و سایر مجموعههای اقتصادی در این منطقه استفاده کرد.
زرندیه ظرفیت تبدیل شدن به مرکز لجستیکی منطقه را دارد.
وی با اشاره به محدودیت تردد خودروهای سنگین در تهران و البرز بیان کرد: یکی از مزیتهای زرندیه این است که کالاها میتوانند از طریق خودروهای سنگین از بنادر و فرودگاههای کشور به شهرستان منتقل شده و سپس با استفاده از حملونقل سبک در طول روز به تهران و استان البرز ارسال شوند.
فرماندار زرندیه تصریح کرد: این ظرفیت، قابلیتهای چندگانهای برای شهرستان ایجاد میکند و میتواند زرندیه را به یکی از مراکز مهم لجستیکی کشور تبدیل کند.
احمدی با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاههای مختلف برای اجرای این طرح گفت: برای تحقق این هدف به حمایت همه مجموعهها نیاز داریم و پروپوزال طرح نیز در اختیار مسئولان و در ادامه جزئیات آن در اختیار خبرنگاران قرار خواهد گرفت.
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