سخنگوی ارتش: نظم ایرانی حاکم بر تنگه هرمز غیرقابل بازگشت است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ محمد اکرمینیا در تجمع مردمی منطقه چیتگر تهران، به آثار حضور پرشور مردم در اجتماعات شبانه و حمایت همه جانبه آنان از نظام جمهوری اسلامی ایران، اشاره و اظهار کرد: خنثیسازی توطئه شوم دشمنان در براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء روحیه و انگیزه فرزندان ملت غیور ایران در نیروهای مسلح جهت دفاع از ایران عزیز و نظام اسلامی، از جمله مهمترین آثار حضور مردم در اجتماعات شبانه به شمار میرود.
وی اظهار داشت: حضور پرشور و حماسی ملت ایران در خیابانها، نه تنها روحیه و انگیزه رزمندگان نیروهای مسلح را برای دفاع از کشور ارتقا بخشیده، بلکه احساس مسئولیت کارکنان نیروهای مسلح را به نحو چشمگیری، بالا برده تا جایی که مدافعان کشور برای دفاع از امنیت و عزت ملی تا آخرین نفس و بذل جان ایستادند.
سخنگوی ارتش در ادامه افزود: مقاومت ملت ایران در برابر آمریکا، جایگاه ایران اسلامی را در میان آزادگان و آزادیخواهان جهان ارتقاء بخشیده و امروز مردم ایران، به عنوان مردمی مقاوم، بصیر و شجاع در جهان شناخته میشوند.
سرتیپ اکرمی نیا با بیان اینکه امروز دشمن در برابر ملت ایران هیچ راهبرد نجات بخشی ندارد گفت: عصبانیت و اختلافات مقامات آمریکایی و اظهارات ضد و نقیض آنان در کنار تهدیدات واهی، نشانگر استیصال و درماندگی آنان در جنگ با ایران است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، به وضعیت تنگه هرمز اشاره و تاکید کرد: امروز نظم ایرانی بر تنگه هرمز حاکم است و نیروهای مسلح ایران اسلامی، تا تثبیت کامل این نظم، با قدرت ایستادهاند. نیروهای مسلح در این مسیر، هم از انگیزه و اراده مستحکم برخورند و هم از توان دفاعی لازم.
سخنگوی ارتش با بیان اینکه نظم ایرانی حاکم بر تنگه هرمز غیرقابل بازگشت است، گفت: آمریکا چارهای جز پذیرش وضعیت موجود ندارد وگرنه متحمل هزینههایی به مراتب بیشتر از گذشته خواهد شد.
وی در ادامه اظهارات خود، بر ایستادگی نیروهای مسلح به ویژه ارتش غیور جمهوری اسلامی ایران تاکید و یادآور شد: نیروهای مسلح ایران اسلامی ثابت کردهاند که تا آخرین نفس در مسیر دفاع از ایران عزیز و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، فداکاری میکنند.
سرتیپ اکرمی گفت: رزمندگان با روحیه بالا، در شرایطی که خطرات بسیاری در لحظات شلیک موشک ها و پهپادها وجود داشت جانانه ایستادند و خلبانان شجاع نیروی هوایی نیز با وجود سامانههای پدافندی چند لایه دشمن و دشواریهای موجود، به قلب دشمن زده و عملیاتهای مهم و موثری را انجام دادند که همه این موارد، نشان از ایمان راسخ و انگیزه بالا برای دفاع از میهن اسلامی و امنیت مردم عزیز و شریف ایران دارد
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