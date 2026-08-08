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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۴

پیام تبریک رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به مناسبت روز خبرنگار

پیام تبریک رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به مناسبت روز خبرنگار

تبریز- رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در پیامی فرارسیدن روز خبرنگار را به تلاشگران این عرصه تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام غلامرضا احمدی رئیس شورای اسلامی شهر به مناسبت روز خبرنگار آمده است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ

«ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»

هفدهم مرداد، یادآور منزلت والای انسان‌هایی است که رسالت خطیر آگاهی‌بخشی، حقیقت‌جویی و روشنگری را بر دوش دارند؛ انسان‌هایی که با قلم، اندیشه و تعهد، روایتگر واقعیت‌ها و حافظان سرمایه اجتماعی جامعه هستند.

روز خبرنگار، فرصت مغتنمی است تا از تلاش‌های صادقانه و مسئولانه اصحاب رسانه و خبرنگاران پرتلاش، به‌ویژه خبرنگاران شریف شهر تبریز، که همواره در انعکاس مطالبات مردم، تبیین دستاوردها و نقد منصفانه عملکردها نقش‌آفرین بوده‌اند، صمیمانه قدردانی کنم.

در ماه‌های گذشته و همزمان با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، خبرنگاران با حضوری مسئولانه و شجاعانه در میدان روایت، حقیقت را در برابر سیل تحریف‌ها و جنگ روانی دشمن به تصویر کشیدند و با اطلاع‌رسانی دقیق، سریع و متعهدانه، بار دیگر ثابت کردند که رسانه، سنگر دفاع از آگاهی و امید است. این مجاهدت‌های ارزشمند، برگ زرینی در تاریخ حرفه‌ای خبرنگاری کشور خواهد بود.

بی‌تردید توسعه، پیشرفت و تعالی هر جامعه‌ای بدون رسانه‌های مسئول، مستقل و دغدغه‌مند امکان‌پذیر نیست و خبرنگاران، به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان، نقشی بی‌بدیل در تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای حکمرانی شهری ایفا می‌کنند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر، به‌ویژه شهید محمود صارمی و خبرنگاران شهید دو جنگ تحمیلی اخیر، فرارسیدن هفدهم مرداد، روز خبرنگار را به همه اصحاب رسانه تبریک عرض نموده و از خداوند متعال، سلامتی، عزت، توفیق و استمرار خدمت صادقانه آنان را در مسیر اعتلای ایران اسلامی و شهر عزیزمان تبریز مسئلت دارم.

کد مطلب 6911438

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