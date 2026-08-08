پیام تبریک رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام غلامرضا احمدی رئیس شورای اسلامی شهر به مناسبت روز خبرنگار آمده است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ
«ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»
هفدهم مرداد، یادآور منزلت والای انسانهایی است که رسالت خطیر آگاهیبخشی، حقیقتجویی و روشنگری را بر دوش دارند؛ انسانهایی که با قلم، اندیشه و تعهد، روایتگر واقعیتها و حافظان سرمایه اجتماعی جامعه هستند.
روز خبرنگار، فرصت مغتنمی است تا از تلاشهای صادقانه و مسئولانه اصحاب رسانه و خبرنگاران پرتلاش، بهویژه خبرنگاران شریف شهر تبریز، که همواره در انعکاس مطالبات مردم، تبیین دستاوردها و نقد منصفانه عملکردها نقشآفرین بودهاند، صمیمانه قدردانی کنم.
در ماههای گذشته و همزمان با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، خبرنگاران با حضوری مسئولانه و شجاعانه در میدان روایت، حقیقت را در برابر سیل تحریفها و جنگ روانی دشمن به تصویر کشیدند و با اطلاعرسانی دقیق، سریع و متعهدانه، بار دیگر ثابت کردند که رسانه، سنگر دفاع از آگاهی و امید است. این مجاهدتهای ارزشمند، برگ زرینی در تاریخ حرفهای خبرنگاری کشور خواهد بود.
بیتردید توسعه، پیشرفت و تعالی هر جامعهای بدون رسانههای مسئول، مستقل و دغدغهمند امکانپذیر نیست و خبرنگاران، به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان، نقشی بیبدیل در تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای حکمرانی شهری ایفا میکنند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر، بهویژه شهید محمود صارمی و خبرنگاران شهید دو جنگ تحمیلی اخیر، فرارسیدن هفدهم مرداد، روز خبرنگار را به همه اصحاب رسانه تبریک عرض نموده و از خداوند متعال، سلامتی، عزت، توفیق و استمرار خدمت صادقانه آنان را در مسیر اعتلای ایران اسلامی و شهر عزیزمان تبریز مسئلت دارم.
نظر شما