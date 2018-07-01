مجوز نمایش برای ۳ فیلم صادر شد/ ۲ اجتماعی و یک کمدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، مجوز نمایش سه فیلم را صادر کرد.

به این ترتیب مجوز نمایش فیلم های «روزهای نارنجی» به تهیه کنندگی علیرضا قاسم خان، کارگردانی آرش لاهوتی و نویسندگی مشترک آرش لاهوتی و جمیله دارالشفایی در حوزه اجتماعی، «سراسر شب» به تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی، کارگردانی فرزاد موتمن و نویسندگی مشترک فرزاد موتمن و زامیاد سعدوندیان در حوزه اجتماعی و «دم سرخ ها» به تهیه کنندگی سعید سعدی، کارگردانی آرش معیریان و نویسندگی ناصر مولوی وردیخانی در ژانر کمدی صادر شد.