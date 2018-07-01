دیدار منتقدان با اثر برگزیده جایزه جلال

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی نقد کتاب «دختر لوتی» اثر شهریار عباسی با حضور نویسنده در ادامه سلسله نشست‌های نقد تخصصی کتاب دفاع مقدس در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می‌شود.

در این نشست در کنار نویسنده قاسمعلی فراست نیز درباره این رمان به گفتگو خواهد پرداخت.

دختر لوتی داستانی است بلند با محوریت دفاع مقدس که در شهر خرم‌آباد و حوالی آن می‌گذرد. در این اثر راوی که یک معلم مدرسه است برای تدریس به یکی از شهرهای استان لرستان منتقل می‌شود و در جریان حضورش در این شهر با خانواده‌هایی که به نوعی درگیر جنگ بوده و از ساکنان بومی و اصیل این منطقه به شمار می‌روند آشنا می‌شود که این آشنایی برای وی ماجراهایی را به دنبال دارد.

شهریار عباسی با نگارش این رمان برنده جایزه ادبی جلال آل احمد در سال ۱۳۹۵ شده و پس از آن نیز در سال گذشته برگزیده جایزه ادبی کتاب سال دفاع مقدس می‌شود.

این رمان را نشر مروارید منتشر کرده است.

نشست نقد و بررسی رمان دختر لوتی روز سه‌شنبه دوازدهم تیرماه سال ۱۳۹۷ در باغ موزه دفاع مقدس واقع در بزرگراه شهید حقانی خیابان سرو برگزار می‌شود.