حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای بررسی مشکلات ارزی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و روسای اتاق های بازرگانی و اصناف گفت: جلسه امروز، جلسه تندی بود.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی گفت: آقای سیف و بانک مرکزی در ماجرای نابسامانی ارزی دخیل نیست و فقط یک مجری است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بانک مرکزی در حال اینکه نهاد مستقلی در حوزه اقتصاد این کشور است شرایطی در کشور حاکم است که از مدیریت و فرماندهی واحدی اقتصاد کشور تبعیت نمی کند و فشارهای جانبی باعث می شود زحمات کارشناسی بانک مرکزی نیز زیر سئوال برود.

وی تصریح کرد: این موضوع منجر به اتخاذ تصمیماتی می شود که بعضا بانک مرکزی نیز آن تصمیمات را قبول ندارد اما چاره ای جز اجرا ندارد. متاسفانه شاهد نابسامانی در تصمیمات اقتصادی دولت هستیم.

حسینی اظهار داشت: اولین جلسه کمیسیون با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و جلسات بعدی با وزرای اقتصادی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیرامورخارجه برگزار خواهد شد تا ارزیابی کنیم تا اقتصادی دولت تا چه مقدار هماهنگ است.

نماینده مردم شاهرود افزود: استنباط ما این است که تیم اقتصادی دولت از روحیه واحدی پیروی نمی کند و فرماندهی تیم اقتصادی دولت زیر سئوال است در حالی که باید با قدرت و قوت بیشتری عمل کند.

وی اظهار داشت: آقای سیف به گونه ای صحبت می کرد که گویا ناچار است تصمیمات جمع را بپذیرد؛ تصمیماتی که بعضا ممکن است در این زمینه غیرکارشناسی باشد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: استنباط ما این است که نظرات کاشناسی بانک مرکزی در تصمیمات ارزی دولت موثر واقع نشده و بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل دیده نمی شود.

وی تصریح کرد: این ضعف ساختار بانک مرکزی است که کماکان در سلطه دولت است.