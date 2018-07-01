برد سخت کرواسی مقابل دانمارک و صعود به یک چهارم نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال کرواسی و دانمارک از ساعت ۲۲:۳۰ یکشنبه در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی روسیه در ورزشگاه نیژنی نوگرود برگزار شد که با تساوی یک - یک در پایان ۱۲۰ دقیقه همراه بود.

اما این تیم کرواسی بود که موفق شد در ضربات پنالتی با نتیجه سه بر دو از سد دانمارک عبور کند و به مرحله بعدی برسد.

یورگنسن (۱) برای دانمارک و مانژوکیچ (۴) برای کرواسی گلزنی کردند.

گل دانمارکی ها در دقیقه نخست بازی باعث شد تا پیش بینی ها در خصوص برد راحت کرواسی را بر هم بریزد.

با اینکه مانژوکیچ روی اشتباه مدافعان دانمارک موفق شد در دقیقه ۴ گل تساوی را وارد دروازه کاسپر اشمایکل کند بازهم دانمارکی ها عقب ننشستند و با ارائه یک بازی منطقی، بارها شاگردان دالیچ را در تیم ملی کرواسی به زحمت انداختند.

بازی جذاب دو تیم در نود دقیقه با همین نتیجه به اتمام رسید تا دو تیم شانس خود را در وقت های اضافه جستجو کنند. جایی که کروات ها به مراتب بهتر از حریف خود بودند اما خط دفاعی مستحکم دانمارک و درخشش اشمایکل سبب شد تا بازی با همین نتیجه به اتمام برسد.

دیداری که با پنالتی کروات ها در دقیقه ۱۱۶ همراه بود اما لوکا مودریچ کاپیتان این تیم موفق نشد ضربه اش را با درخشش اشمایکل به گل تبدیل کند تا کار به ضربات پنالتی بکشد.

جایی که درخشش دروازه بان دانمارک ادامه داشت اما ضربات هم تیمی هایش اصلا خوب نبود تا کروات ها به یک چهارم نهایی جام جهانی صعود کنند.