مصطفی سیاری کارگردان فیلم سینمایی «همچنان که می مُردم» درباره زمان اکران این اثر به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه ما با پخش کننده بین المللی این اثر قرارداد نبسته بودیم تا اندازه ای اکران این فیلم به تعویق افتاد اما چندی پیش اقدام به این کار کردیم از همین رو قرار است «همچنان که می مردم» در فصل پاییز اکران شود البته موفقیت این فیلم در آن زمان بستگی به این دارد که چه فیلم هایی اکران شود با این وجود به نظرم فصل پاییز زمان خوبی برای اکران «همچنان که می مردم» است.

سیاری با اشاره به دیگر فعالیت هایش بیان کرد: به تازگی نگارش فیلم سینمایی «تانزانیا» را به پایان رسانده ایم و با توجه به اینکه می خواهیم این فیلم را برای حضور در سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر آماده کنیم در نظر داریم آن را اواخر شهریور ماه کلید بزنیم به همین دلیل یک پیش تولید برای «تانزانیا» انجم داده ایم اما این پیش تولید به صورت رسمی نبوده است.

این کارگردان ضمن بیان این مطلب که برای این فیلم هنوز پروانه ساخت دریافت نکرده اند، اظهار کرد: با برخی از عوامل پشت و جلوی دوربین برای حضور در «تانزانیا» صحبت کرده ایم اما هنوز قرارداد نبسته ایم.

به گفته سیاری، هشتاد درصد از این اثر در تهران و بقیه در کرمان فیلمبرداری می شود.

وی در پایان گفت: این فیلم درباره زندگی سه جوان ۳۰ ساله است که به عروسی دوستشان دعوت می شوند اما در یک شرط بندی به دردسر می افتند.