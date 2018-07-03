به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استانهای سازمان صدا و سیما، علی دارابی معاون امور استان های رسانه ملی در سومین همایش رشد و تعالی مراکز صدا و سیمای استانها که در مشهد مقدس برگزار شد، اظهار کرد: مدیران جهادی صدا و سیما در خط مقدم جنگ نرم و مبارزه رسانهای هستند.
معاون امور استانهای صدا و سیما با بیان اینکه مردم سالاری دینی و تحقق جمهوریت در ایران استبداد زده پادشاهی و وابسته به بیگانه را باید از دیگر دستاوردهای انقلاب برشمرد، گفت: تلاش برای رفع فقر و محرومیت، کاهش فاصله طبقاتی، توجه به محرومان و مستضعفان در راستای عدالت محوری انقلاب اسلامی از دیگر آرمانهای بلند این انقلاب محسوب میشود.
وی با بیان اینکه با گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی به برخی از اهداف و دستاوردهای آن دست یافتهایم و در تحقق برخی از آنها با موانع و چالشهایی روبرو هستیم، عنوان کرد: انقلاب اسلامی در تحقق امنیت، استقلال، آزادی، اعتماد به نفس ملی و خودباوری ملی، تجدید حیات اسلام اصیل و احیای هویت دینی و بیداری اسلام، سازندگی و پیشرفت توفیقات بزرگ، خیره کننده و تاریخی را به دست آورده است که بازنمایی و انعکاس باورپذیر و مستدل آن در رسانه از جمله اولویتهای صدا و سیماست.
معاون امور استانهای صدا و سیما با اشاره به دغدغههای مهم قشر تحصیلکرده و جوان از جمله موضوعات اقتصادی گفت: اگر در شرایط کنونی شاهد مشکلات اقتصادی و معیشتی هستیم، این معضلات ریشه در مسائلی دارند که باید به واکاوی آنها پرداخت. اتفاقات سال ۱۳۸۸، حوادث دی ماه سال ۹۶ و وعدههای انتخاباتی در مناظرههای ریاست جمهوری از سوی کاندیداها که دامنه مطالبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را افزایش دادهاند، هر یک مواردی هستند که در این زمینه باید به آنها توجه داشت.
وی سیاهنمایی، تخریب و مچگیری جریانات سیاسی از یکدیگر را که نتیجه آن گسترش بذر ناامیدی در جامعه ایرانی بویژه برای نسل جوان بوده است مورد توجه قرار داد و افزود: ضعف و ناتوانی در برخی از لایههای مدیریتی کشور در قوای سه گانه به همراه پاسخگو نبودن آنها، توطئه، تهدید و تحریمهای خارجی، کاهش نقش گروههای مرجع رسمی و افزایش نقش سلبریتیها که فرهنگ و رفتار خاص خود را به دنبال دارد و مسائلی از این دست، از دیگر موضوعاتی هستند که در شرایط کنونی اقتصادی و اجتماعی ایران، هر یک دارای نقش و سهم ویژهای هستند.
دارابی با اشاره به اینکه مشاور ترامپ در جلسه اخیر سازمان مجاهدین، منافقان را آلترناتیو جمهوری اسلامی توصیف کرده است، گفت: باید به وی گفت زهی خیال باطل، اما برای مقابله با اینگونه تحرکات باید برنامه مدونی داشته باشیم.
معاون امور استانهای صدا و سیما ادامه داد: در برابر این حجم از توطئهها و فعالیتهای رسانهای ضد انقلاب که به دنبال ناامیدی مردم از آینده و خراب کردن افتخار گذشته هستند ما در رسانه باید با برنامهسازیهای جذاب، مستدل و باورپذیر به خصوص با زبان نسل جوان تحلیل و تبیین کنیم که جامعه ایران به راه گذشته افتخار و به آینده امیدوار باشد همچنین از طریق گسترش فضای شادی و نشاط در جامعه، باید حال جامعه را خوب کرد، اخبار و گزارشها منفی و سیاه نباشند و برنامههای مفرح و شادی در فصل تابستان برای مردم از رسانه تولید و پخش شود.
دارابی بیان کرد: صدا و سیما باید وحدت، اخوت و برادری میان مسئولان، جناحهای سیاسی وفادار به نظام و آحاد ملت را تقویت کند و از هرگونه اختلاف، تفرقه افکنی و تسویه حساب سیاسی بپرهیزد.
معاون امور استانهای سازمان صدا و سیما خطاب به شبکههای استانی عنوان کرد: زبان مردم باشید، یکی از کارویژههای شبکههای استانی باید این باشد که مردم خودشان، اعترضات خودشان، غم و شادی خودشان را در شبکه استانی ببینند و این یک راهبرد است.
تولید سریالهایی نظیر «چهل سردار»، «چهل حکیم»، «چهل بانو» و فیلمهایی با موضوع زندگی مشاهیر و مفاخر انقلاب همه در این راستا هستندوی افزایش اعتماد جامعه به گروههای مرجع رسمی و معتبر کشور را یکی از کارکردهای شبکهها استانی دانست و گفت: بزرگداشت، نکوداشت، معرفی آثار و فعالیتهای بزرگان انقلاب، میزگرد و مستند برای گروههای شناسنامهدار، تولید سریالهایی نظیر «چهل سردار»، «چهل حکیم»، «چهل بانو» و فیلمهایی با موضوع زندگی مشاهیر و مفاخر انقلاب همه در این راستا هستند.
دارابی بر ضرورت افزایش اعتماد به صدا و سیما در بین اقشار مختلف تاکید و تصریح کرد: بر اساس گزارش مرکز تحقیقات و افکار سنجش صدا و سیما، شبکههای استانی در دو سال گذشته میانگین مخاطبان رادیویی سه درصد و سیمای استانها ۲ درصد افزایش یافته است اما این افزایش مخاطب و رضایتمندی باید بالاتر برود.
معاون امور استانهای صدا و سیما خواستار اهتمام بیشتر شبکههای استانی به مناسبتهای مذهبی و ملی شد و گفت: همراه کردن مسئولان ارشد استان با تحلیلهای رسانه و راهبردهای آن، یکی دیگر از وظایف شبکههای استانی به شمار میرود، تحلیل و دیدگاه خود را با آنان در میان بگذارید و یک همافزایی مثال زدنی در سطح استان ایجاد کنید، تلاش کنید پاسخگو بوده و در رسانه حضور داشته باشند، در میان مردم بروند مسائل و مشکلات مردم را حل کنند و شما همه اینها را بازتاب دهید.
دارابی اهتمام برای تحقق شعار سال و پاسخگو کردن مسئولان برای حمایت از کالای ایرانی و معرفی مولدان و کارآفرینان، برجستهسازی خدمات و کارهایی که برای ایجاد اشتغال صورت میگیرند را مورد توجه و تاکید قرار داد و تصریح کرد: ترویج فرهنگ قناعت و سادهزیستی در راستای اصلاح الگوی مصرف و نقد فرهنگ اسراف و اشرافیگری و ممنوعیت نمایش آن در رسانه، از جمله راهکارهای مهم تحقق شعار سال است که باید با جدیت دنبال شوند.
وی در پایان با اشاره به اهمیت گنجینه آرشیو در صدا و سیما بیان کرد: میتوان با فراخوان تولیدات مردمی، عکس، فیلم، خبر و گزارش، رسانه را دوسویه و تعاملی مدیریت کرد زیرا سالیانی است دوران یک جانبهگرایی رسانه و مونولوگی آن خاتمه یافته است.
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