به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران به گمرکات اجرایی کشور، واردات نوشیدنی‌ها غیرمجاز از تمامی مبادی ورودی ممنوع اعلام شد.

در بخشنامه گمرک ایران خطاب به گمرکات اجرایی کشور آمده است: به پیوست تصویرنامه شماره ۹۷/۱۱۴۷۷/د مورخ ۹۷.۳.۲۳ معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص اجرای برنامه‌ی پیشگیری و تشدید مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور ارسال و اعلام می دارد نوشیدنی با برندهای مورد الاشاره در نامه صدرالاشاره غیرمجاز اعلام و با عنایت به حساسیت موضوع سلامت جامعه، مقتضی است ضمن توجه ویژه، کلیه مبادی ورودی ضمن تشدید اقدامات کنترلی از ورود این اقلام ممانعت به عمل آوردند.

در ادامه این بخشنامه خطاب به گمرکات اجرایی آمده است که ضمن رعایت دقیق موارد اعلام در نامه مذکور و نظارت دقیق با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به مورد اقدامات لازم را معمول نمایند.