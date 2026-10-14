شهناز یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط لیگ برتر فوتسال زنان در فصل جدید و حضور ۱۵ تیم در این رقابت‌ها اظهار داشت: من همیشه اعتقاد داشتم که ظرفیت لیگ برتر فوتسال زنان نمی‌تواند بیشتر از ۱۰ یا ۱۲ تیم باشد. البته همه تیم‌ها می‌گویند که تیم‌های خوبی بسته‌اند اما برای ما کیفیت لیگ اهمیت دارد. دوست داریم هزینه‌ای که می‌کنیم به برگزاری بازی‌های باکیفیت منجر شود و هر دو گروه بتوانند عملکرد خوبی به نمایش بگذارند. نباید هیچ تیمی از پیش برنده یا از پیش بازنده باشد. زمانی که چنین شرایطی در لیگ وجود داشته باشد می‌توانیم بگوییم کیفیت مسابقات بالاست. امیدواریم امسال شاهد ارتقای کیفیت باشیم نه اینکه صرفاً کمیت افزایش پیدا کند.

سرمربی تیم فوتسال زنان استقلال در ادامه درباره هدف‌گذاری این باشگاه در فصل جدید و برنامه آبی‌پوشان برای دفاع از عنوان قهرمانی فصل گذشته خاطرنشان کرد: شرایط استقلال از نظر بودجه‌ای نسبت به فصل قبل بهتر شده و تغییراتی داشته است. تمام تلاش ما این است که بتوانیم از عنوان قهرمانی‌مان دفاع کنیم. این موضوع برای ما و باشگاه اهمیت زیادی دارد که در دومین سال حضور استقلال در فوتسال زنان بتوانیم از عنوانی که در نخستین حضورمان به دست آوردیم دفاع کنیم.

وی افزود: البته همه می‌دانیم که دفاع از عنوان قهرمانی به‌مراتب سخت‌تر است. از نظر روانی وقتی تیمی قهرمان می‌شود سایر تیم‌ها انگیزه زیادی دارند که آن تیم را شکست دهند و این لذت را تجربه کنند. بنابراین حریفان ما در هر مسابقه با انگیزه بالایی مقابل استقلال قرار می‌گیرند و طبیعتاً فشار بیشتری نیز به تیم ما وارد خواهد شد ولی امیدواریم بتوانیم این شرایط را مدیریت کنیم و با کمک خداوند برای قهرمانی دوباره تلاش کنیم.

یاری در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره نقش لیگ برتر در آماده‌سازی تیم ملی و رویکرد کادر فنی تیم ملی زنان نسبت به رقابت‌های باشگاهی عنوان کرد: به نظر من در این زمینه مقداری تناقض وجود دارد. همان‌طور که اشاره کردید در تیم‌های ملی تغییر نسل اتفاق افتاده و حتی برخی بازیکنان باتجربه که می‌توانستند به تیم کمک کنند کنار گذاشته شده‌اند. باید دید بازیکنانی که انتخاب شده‌اند تا چه اندازه مورد توجه کادر فنی هستند و آیا در لیگ فرصت بازی پیدا می‌کنند یا خیر.

وی ادامه داد: این مسائل در حیطه اختیارات من نیست و ترجیح می‌دهم درباره برنامه‌ها و اهداف کادر فنی تیم ملی اظهارنظر قطعی نکنم زیرا از جزئیات برنامه‌های آن‌ها برای آماده‌سازی تیم اطلاع ندارم و ممکن است دیدگاه من با اهدافشان متفاوت باشد. با این حال اگر خودم در آن جایگاه بودم احتمالاً شیوه دیگری را انتخاب می‌کردم.

سرمربی استقلال در واکنش به مبالغ در نظر گرفته‌شده برای جوایز برترین‌های فوتسال زنان، گفت: حقیقتاً از مبلغ جوایز سورپرایز شدم چون اصلاً نمی‌دانستم قرار است چه مبلغی پرداخت شود. پس از مراسم به من اطلاع دادند که مبلغ جایزه چقدر بوده است. وقتی پاکت را باز کردم و مبلغ را دیدم واقعاً شوکه شدم و ابتدا تصور کردم اشتباه می‌کنم فکر می‌کردم حداقل مبلغ جوایز بیشتر باشد.

یاری با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوه انتخاب برترین‌های لیگ و افزایش تعداد جوایز در این بخش خاطرنشان کرد: به اعتقاد من انتخاب برترین‌ها می‌توانست با تنوع و تعداد بیشتری همراه باشد برای مثال انتخاب پدیده سال، بهترین دروازه‌بان و سرمربی برتر به تفکیک در کنار سایر عناوین می‌توانست انگیزه بیشتری در میان تیم‌ها و بازیکنان ایجاد کند تا با تلاش و رقابت بیشتر برای قرار گرفتن در جمع برترین‌های فصل آینده تلاش کنند.



او گفت: با توجه به اینکه ما از حضور در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا برخوردار نیستیم لازم است با در نظر گرفتن مشوق‌های مناسب انگیزه بیشتری برای باشگاه‌ها ایجاد شود. این موضوع می‌تواند از طریق اختصاص جوایز نقدی قابل توجه به تیم‌های برتر به‌ویژه تیم قهرمان و همچنین افزایش تعداد عناوین و جوایز شخصی محقق شود.