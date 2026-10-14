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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۹

صهیونیست‌ها یک مسجد دیگر را در کرانه باختری به آتش کشیدند

صهیونیست‌ها یک مسجد دیگر را در کرانه باختری به آتش کشیدند

شهرک‌نشینان صهیونیست با حمله به یک روستا در کرانه باختری بار دیگر یک مسجد را به آتش کشیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که شهرک نشینان صهیونیست یک مسجد را در روستای مخماس واقع در شرق رام الله به آتش کشیدند.

این نخستین باری نیست که شهرک نشینان صهیونیست دست به چنین اقدام شنیع و وحشیانه ای می زنند به طوری که اخیرا نیز با حمله به کرانه باختری ۲ مسجد را در این منطقه آتش زدند.

آنها با حمله به منطقه قصره واقع در جنوب نابلس یک مسجد را به آتش کشیده و شعارهایی علیه مسلمانان بر روی دیوارهای این مسجد نوشتند. یک مسجد دیگر نیز در روستای کور واقع در جنوب شهر طولکرم آتش زده شد.

کد مطلب 6977380

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