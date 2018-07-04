به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شهردار تهران به همراه مدیران ارشد پارک علم و فناوری پردیس و گروهی از مدیران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی این بازدید که روز دوشنبه صورت گرفت، ضمن اطلاع از روند آماده‌سازی کارخانه نوآوری، از بزرگترین مرکز استقرار استارتاپها در خاورمیانه واقع در ابتدای جاده مخصوص کرج، بازدید کرد.

افشانی، در این بازدید ضمن اطلاع از روند شکل‌گیری ایده «کارخانه نوآوری» و طراحی و آماده‌سازی آن، با گروهی از جوانان کارآفرین و صاحبان کسب‌وکارهای نوپای مستقر در این مجموعه به گفتگو پرداخت.

شهردار تهران با ابراز خرسندی از بازدید این مجموعه گفت: «با توجه به تجربیات خوب معاونت علمی در زمینه حمایت از جوانان تصمیم داریم از فضاهای بلا استفاده در فضای شهری به منظور حمایت از کسب‌وکارهای نوپا استفاده کنیم.»

محمود کریمی، مدیر کارخانه نوآوری هم ضمن خوشامدگویی به شهردار تهران و هیات همراه گفت: «کارخانه نوآوری با ایجاد زنجیره کامل تبدیل ایده به نوآوری و توسعه کارآفرینی در کشور و تجمیع بازیگران نقش آفرین در شکل گیری کسب و کارها، طی شدن مسیر نوآوری و رونق اقتصادی را شتاب می‌دهد.»

دکتر رضا کلانتری نژاد، یکی از چهره‌های سرشناس اکوسیستم کارآفرینی در ایران نیز در این مراسم طی سخنانی گفت: : «کارخانه نوآوری یک راه حل کم هزینه برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور است. این مجموعه بستر مناسبی برای دور هم جمع کردن فارغ‌التحصیلان نخبه و نوآور با تخصص‌های گوناگون در کنار هم است.»

کارخانه نوآوری زیرساختی است که به همه صاحبان ایده و فعالان حوزه کسب‌وکار این فرصت را می‌دهد تا با استقرار در این مجموعه و هم‌افزایی در کنار یکدیگر و دسترسی به فضاها و امکاناتی نظیر فضای کار اشتراکی، برنامه‌های شتابدهی، مرکز رشد، شبکه‌ای از مربیان و متخصصان کارآفرینی و تمام خدماتی که یک کسب‌وکار نوپا نیاز دارد بر روی توسعه کسب‌وکار خود تمرکز کنند.

با بهره‌برداری کامل از این مجموعه پیش‌بینی می‌شود حدود ۳۰۰۰ شغل مستقیم ایجاد شود و سالانه حدود ۱۰۰ کسب‌وکار نوپای جدید شکل گیرد.

این مجموعه نمونه موفقی از تبدیل فضاهای صنعتی بلا استفاده در محدوده شهری به محیطهای امن و پایدار برای فعالیت در زمینه نوآوری است، اتفاقی که در کشورهای پیشرفته دنیا نیز رواج دارد. «ایستگاه اف» در فرانسه که پیش‌تر یک ایستگاه متروکه تعمیر قطار در حومه پاریس بوده، به عنوان معروفترین نمونه چنین تغییر کاربریهای هدفمندی حالا میزبان تیم‌های نوآور همکار شرکت‌های سرشناسی مثل گوگل و مایکروسافت است.

درباره کارخانه نوآوری

کارخانه نوآوری با مساحتی بالغ بر ۱۸ هزار متر مربع، شامل یک ساختمان اداری و ۱۰ سوله مجزا، در غرب تهران (میدان آزادی) واقع شده است. این مجموعه که تا چند سال پیش، با نام کارخانه الکترودسازی آما فعالیت می‌کرد، اکنون با انتقال واحدهای صنعتی به خارج از شهر، با همت بخش خصوصی و با حمایت پارک علم و فناوری پردیس و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار است پس از بازسازی به عنوان بزرگترین مرکز استقرار کسب‌وکارهای نوپا در ایران شروع به فعالیت کند.

فاز اول کارخانه نوآوری، آبان ماه سال ۹۶ مورد بهرهبرداری قرار گرفت و بالغ بر ۲۰۰ نفر از فعالان حوزه کسب‌وکارهای نوپا در این مجموعه مشغول به کار شده‌اند. از همان زمان، عملیات بازسازی سولهها بر اساس طراحی خلاقانه این محیط آغاز شد و قرار است با پایان این عملیات، دفاتر کاری با متراژهای متنوع به همراه زیرساخت‌های مورد نیاز برای رشد و توسعه سریع استارتاپ‌ها در اختیار فعالان حوزه کسب‌وکارهای نوپا قرار گیرد.

به غیر از این، فضای کاری مشترک با متراژ ۱۰۰۰ متر مربع برای استفاده تیمهای استارتاپی طراحی شده است. پیش‌بینی می‌شود همزمان با اتمام بازسازی کارخانه در آینده نزدیک، بیش از ۲۰۰۰ نفر در کارخانه نوآوری مشغول به فعالیت شوند.