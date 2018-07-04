داریوش طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در دو سال گذشته ۲۰ واحد صنعتی در گرمسار ایجادشدهاند، تأکید کرد: مجموعاً این واحدها ۶۰۰ شغل را ایجاد کردهاند که سهم خوبی از اشتغال بخش صنعت، محسوب میشود و امیدواریم با تداوم سیاستهای حمایتی از تولید و صنعت، شاهد افزایش روزافزون اشتغال این حوزهها باشیم.
وی افزود: طی سال جاری در گرمسار اشتغال یک هزار نفر از طریق حمایت از تولید با ارائه تسهیلات، رفع موانع تولید و بهسازی واحدهای صنعتی و همچنین ادوات کشاورزی پیشبینیشده که امیدواریم به این میزان دستیابیم.
وجود ۱۰۰۰ واحد صنعتی در گرمسار و ایوان کی
فرماندار گرمسار بزرگترین دغدغه تولید و در پی آن اشتغال در گرمسار را کمبود آب دانست و گفت: درصورتیکه بتوانیم دغدغه آب را برای صنعت رفع کنیم قطعاً رغبت بیشتر سرمایهگذاران را نیز در بخش صنعت، شاهد خواهیم بود.
طاهری در ادامه به تلاش برای تأمین زیرساختهای لازم در بخش صنعت نیز اشاره کرد و گفت: در دو سال اخیر ۳۶میلیارد تومان تفاهمنامه و قرارداد برای تأمین زیرساختهای انرژی و آب در واحدهای صنعتی و تولیدی گرمسار بهخصوص در شهرک صنعتی منعقدشده است.
وی افزود: بیش از یک هزار واحد صنعتی و تولیدی در گرمسار و ایوانکی فعال است که در صورت تامین زیرساخت ها می توانیم شاهد افزایش اشتغال در این واحدها باشیم.
نظر شما