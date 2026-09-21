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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

۶۱ هزار مترمربع اراضی دولتی در شرق استان سمنان رفع تعرض شد

۶۱ هزار مترمربع اراضی دولتی در شرق استان سمنان رفع تعرض شد

شاهرود- مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از رفع تعرض ۶۱ هزار مترمربع اراضی ملی و دولتی‌ طی شش ماه سال جاری در شاهرود و میامی خبر داد و گفت: ارزش این زمین‌ها ۸۲ میلیارد تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان به صیانت از اراضی ملی و دولتی‌ تاکید کرد و بیان داشت: طی شش ماه سال جاری بیش از ۶۱ هزار مترمربع از اراضی ملی و دولتی باز پس گیری شده است.

وی با بیان اینکه این اراضی در جریان تصرف‌های غیرقانونی قرار گرفته بود، افزود: این میزان زمین با پیگیری یگان حفاظت از اراضی اداره کل، رفع تعرض و به بیت‌المال بازگردانده شد.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان ارزش تقریبی اراضی رفع تعرض شده را ۸۲ میلیارد تومان اعلام کرد و یادآور شد: صیانت از اراضی ملی و دولتی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی از اولویت‌های این اداره کل است.

عمیدی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های قضائی و انتظامی در برخورد با تصرفات غیرقانونی، توضیح کرد: شهروندان موارد مشکوک به تصرف اراضی دولتی در محدوده و حریم شهرها را اطلاع دهند.

وی افزود: شهروندان می‌توانند گزارش‌های مربوط به تصرفات غیرقانونی را از طریق شماره ۳۲۲۰۷۶۵۴ به یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان اعلام کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان تأکید کرد: حفاظت از اراضی ملی علاوه بر یک تکلیف قانونی، مسئولیتی اجتماعی است و نقش مهمی در حفظ منابع عمومی و تحقق توسعه پایدار منطقه دارد

کد مطلب 6953494

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