به گزارش خبرنگار مهر، سعید دهقان‌لو صبح دوشنبه در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس، در محل اداره کل کتابخانه‌ها با فرمانده سپاه قائم آل‌محمد(عج) استان سمنان دیدار و بر توسعه همکاری‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های مشترک تأکید کرد.

وی در این دیدار، ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از مجاهدت‌ها و فداکاری‌های پاسداران، رزمندگان و نیروهای نظامی و انتظامی در مسیر حفظ امنیت کشور قدردانی کرد و یادآور شد: نیروهای مسلح در تأمین امنیت و آرامش جامعه نقش بی‌بدیل دارند.

مدیرکل کتابخانه‌های استان سمنان ادامه داد: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون ایثار، فداکاری و مجاهدت نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین خون پاک شهداست.

دهقان‌لو در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کتابخانه‌های عمومی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی، توضیح داد: کتابخانه‌ها ظرفیت مناسبی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی دارند و می‌توان با همراهی سپاه پاسداران و بسیج، از این ظرفیت برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی در جامعه استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت بسیج اقشار می‌تواند زمینه اجرای برنامه‌های متنوع و هدفمند فرهنگی، آموزشی و اجتماعی را فراهم کند و موجب افزایش مشارکت گروه‌های مختلف مردم در این برنامه‌ها شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی استان، بیان کرد: همکاری دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی می‌تواند به اجرای برنامه‌هایی منجر شود که ضمن توجه به ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی، زمینه ارتباط بیشتر مردم با کتابخانه‌های عمومی را نیز فراهم کند.

دهقان‌لو همچنین کتابخانه‌های عمومی را فراتر از محل ارائه خدمات امانت کتاب دانست و تأکید کرد: کتابخانه‌ها می‌توانند به‌عنوان پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی، محل حضور و مشارکت اقشار مختلف مردم باشند و در اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.