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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

تأکید بر هم‌افزایی فرهنگی سپاه و کتابخانه‌های عمومی در استان سمنان

تأکید بر هم‌افزایی فرهنگی سپاه و کتابخانه‌های عمومی در استان سمنان

سمنان- مدیرکل کتابخانه‌های عمومی سمنان در دیدار با فرمانده سپاه قائم آل‌محمد(عج) استان، در آستانه هفته دفاع مقدس بر هم‌افزایی فرهنگی و استفاده از ظرفیت بسیج اقشار تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دهقان‌لو صبح دوشنبه در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس، در محل اداره کل کتابخانه‌ها با فرمانده سپاه قائم آل‌محمد(عج) استان سمنان دیدار و بر توسعه همکاری‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های مشترک تأکید کرد.

وی در این دیدار، ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از مجاهدت‌ها و فداکاری‌های پاسداران، رزمندگان و نیروهای نظامی و انتظامی در مسیر حفظ امنیت کشور قدردانی کرد و یادآور شد: نیروهای مسلح در تأمین امنیت و آرامش جامعه نقش بی‌بدیل دارند.

مدیرکل کتابخانه‌های استان سمنان ادامه داد: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون ایثار، فداکاری و مجاهدت نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین خون پاک شهداست.

دهقان‌لو در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کتابخانه‌های عمومی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی، توضیح داد: کتابخانه‌ها ظرفیت مناسبی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی دارند و می‌توان با همراهی سپاه پاسداران و بسیج، از این ظرفیت برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی در جامعه استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت بسیج اقشار می‌تواند زمینه اجرای برنامه‌های متنوع و هدفمند فرهنگی، آموزشی و اجتماعی را فراهم کند و موجب افزایش مشارکت گروه‌های مختلف مردم در این برنامه‌ها شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی استان، بیان کرد: همکاری دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی می‌تواند به اجرای برنامه‌هایی منجر شود که ضمن توجه به ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی، زمینه ارتباط بیشتر مردم با کتابخانه‌های عمومی را نیز فراهم کند.

دهقان‌لو همچنین کتابخانه‌های عمومی را فراتر از محل ارائه خدمات امانت کتاب دانست و تأکید کرد: کتابخانه‌ها می‌توانند به‌عنوان پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی، محل حضور و مشارکت اقشار مختلف مردم باشند و در اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.

کد مطلب 6953472

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