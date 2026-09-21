غلامرضا حشمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت شبکه برق استان اظهار کرد: با کاهش دمای هوا و متعاقب آن کاهش میزان مصرف برق، خاموشی‌ها به حدود یک‌سوم کاهش یافته است و انتظار می‌رود با رسیدن میزان تولید و مصرف به نقطه تعادل، خاموشی‌ها در سطح کشور نیز برطرف شود.

وی با قدردانی از همراهی مردم و رسانه‌ها در مدیریت مصرف برق افزود: تابستان امسال به دلیل افزایش دما و شرایط خاص کشور، فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد شد، اما همکاری مردم و نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی موجب شد خاموشی‌های ناشی از ناترازی نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد کاهش پیدا کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با اشاره به آسیب‌های واردشده به شبکه برق در جریان جنگ تصریح کرد: در جریان این حوادث، بخش‌هایی از شبکه و تجهیزات برق در نقاط مختلف دچار آسیب شدند که نیروهای عملیاتی شرکت با حضور و اقدام سریع، خاموشی‌های ایجادشده را در کوتاه‌ترین زمان برطرف و شبکه را مجدداً به مدار بازگرداندند.

حشمتی ادامه داد: بخشی از آسیب‌های واردشده به شبکه به‌صورت موقت برطرف شده است و تعمیرات اساسی و رفع عیب دائمی این بخش‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه تجهیزات مورد نیاز برای پشتیبانی از شبکه تأمین شده است، خاطرنشان کرد: برنامه تعمیر و رفع عیب تجهیزات آسیب‌دیده در حال پیگیری است تا پایداری شبکه برق استان بیش از پیش تقویت شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در پایان با قدردانی از تلاش و همراهی اصحاب رسانه در اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مصرف برق اظهار کرد: همکاری رسانه‌ها نقش مهمی در جلب مشارکت مردم و عبور از شرایط دشوار تابستان و مدیریت مصرف برق داشت.