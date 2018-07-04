هوشنگ عشایری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه دیروز تعدادی از معاونان وزیر راه و شهرسازی با رئیس و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران در خصوص رسیدگی به بافت‌های نابسامان شهری پایتخت، اظهار داشت: دو موضوع در این جلسه بررسی شد؛ نخست اینکه مشخص شد تابحال مباحثی که درباره لزوم مشارکت مردمی در بازسازی بافت‌های نابسامان شهری مطرح شده، هنوز به طور کامل به اعضای شورای شهر اطلاع‌رسانی نشده است و جا دارد تا مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری را به طور جدی به اعضای شورای شهر گزارش دهیم.

وی ادامه داد: در این جلسه تعداد محدودی از اعضای شورای شهر به همراه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، اکبر ترکان مشاور ویژه رئیس‌جمهور در بافت‌های فرسوده، تعدادی از معاونان شهردار تهران حضور داشتند و اعضای کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران به مباحث مطرح شده نقدهای جدی وارد کردند. به همین دلیل قرار شد در جلسه دیگری با حضور همه اعضای شورای شهر، جزئیات طرح بازآفرینی شهری را برای اعضای این شورا تبیین کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه را تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای طرح جامع بازآفرینی شهری در پایتخت عنوان و اظهار کرد: در این نشست قرار شد بافت‌های نابسامان تهران به سه حوزه بافت تاریخی، بافت میانی و مناطق حاشیه‌ای، تقسیم‌بندی و برای هر کدام از این محلات و بافت‌ها، تصمیم جداگانه‌ای اتخاذ شود.

عشایری درباره نحوه بازسازی بافت‌های تاریخی گفت: قرار شد خانه‌های واقع در این بافت‌ها به صورت تجمیع ریزدانه‌ها و ساخت و ساز در طبقات کم انجام شود؛ ضمن اینکه پروژه‌ها از سوی سازندگان و با همکاری ساکنان این بافت‌ها به صورت کوچک‌مقیاس طراحی و ساخته شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در خصوص بافت‌های میانی افزود: این بافت‌ها با بافت‌های تاریخی تفاوت دارند، در صورتی که طرح‌های جامع و تفصیلی شهر و نیز وضعیت محله اجازه بدهد، امکان ساخت پروژه‌های مسکونی میان‌مقیاس و نه بلندمرتبه به سازندگان و مالکان واحدهای فرسوده در این بافت‌ها داده شود.

وی درباره مناطق حاشیه‌ای و سکونتگاه‌های غیررسمی که امکان بلندمرتبه‌سازی دارد، گفت: می‌توان بر اساس ضوابط بالادستی به انبوه‌سازان در این مناطق مجوز بلندمرتبه سازی را داد.

عشایری خاطرنشان کرد: در این جلسه به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توان برای همه مناطق تهران یک نسخه واحد پیچید، چرا که باید بر اساس نیاز محله، طراحی و بازآفرینی شهری انجام شود؛ ضمن اینکه رویکرد کلی طرح جامع بازآفرینی شهری مبنی بر همکاری شهروندان و توسعه محله‌محوری در این طرح‌ها رعایت می‌شود. مبنای تشخیص نیاز هر محله نیز درخواست ساکنان آن محله خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه دیروز، آنالیز و تحلیل معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران در خصوص نیازهای محلات مختلف به نوع طراحی بازآفرینی شهری بود که قرار شد در جلسات بعدی این گزارش به شکل کامل‌تر ارائه شود. همچنین معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران توضیح داد که چرا علی‌رغم ارائه مشوق‌های مختلف، نوسازی بافت‌های فرسوده تهران از سرعت لازم برخوردار نیست.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اینکه آیا اعضای شورای شهر تهران و کمیسیون شهرسازی این شورا با بلندمرتبه‌سازی در بافت‌های فرسوده موافق هستند یا خیر؟ تصریح کرد: در این جلسه میان اعضای کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در خصوص نحوه ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده اختلاف‌نظر وجود داشت؛ برخی از اعضا با بلندمرتبه‌سازی موافق بودند و برخی دیگر از ساخت سازه‌های بلند اظهار نگرانی می‌کردند.

عشایری اذعان داشت: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توان تصمیم واحد گرفت و یک تصمیم را به همه محلات تعمیم داد و باید شرایط محلات هدف بازآفرینی شهری را بررسی کرد.