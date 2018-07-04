۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۲

در صحن علنی مجلس؛

سوالات نمایندگان از وزرای علوم، اطلاعات و نیرو اعلام وصول شد

سوالات نمایندگان اصفهان و اردبیل از وزرای علوم، اطلاعات و نیرو در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی سوالات نمایندگان از وزرای کابینه اعلام وصول شد.

بر این اساس هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه از طرح سوال از وزیر فرهنگ در مورد وضعیت نابسامان در حوزه هنری، فرهنگی و خبری کشور انصراف داد.

علاوه بر این دو سوال از نماینده اصفهان، اعلام وصول شد. سوال از وزیر نیرو در خصوص عدم جاری بودن حقابه کشاورزان زاینده رود و عدم اجرای طرح های عمرانی و همچنین سوال وی از وزیر اطلاعات در مورد برخورد با اقدامات غیرقانونی وزارت نیرو که زمینه تجمعات حقابه داران را فراهم کرده است.

همچنین سوال فیضی نماینده اردبیل از وزیر علوم در خصوص علت توسعه تحصیلات تکمیلی در موسسات آموزشی غیرانتفاعی بدون دارا بودن حد نصاب هیات علمی و همچنین تعیین تکلیف دستیاران علمی دانشگاه پیام نور اعلام وصول شد.

