به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه نشست هیات دولت اظهار داشت: ظرفیت اشتغال برخی صنایع مانند صنایع پایین دستی پتروشیمی، پوشاک و کفش بیشتر شده است. برخی دیگر هیچ تغییر نمی‌کند و در برخی دیگر مانند صنعت خودرو، نرخ اشتغال پایین می‌آید.

ربیعی ادامه داد: تا آخر هفته گذشته وام اشتغال ۱۸۰۰ میلیارد تومان بود که برنامه داریم تا میانه شهریورماه ۵۰ درصد وامی که به بانک ها تزریق کرده بودیم، دوره شود.

وی با اشاره به سامانه رصد گفت: می‌خواهیم سامانه رصد را دسترسی بدهیم که الان قابل ارزیابی است. برخی استان ها مانند گرگان بیش از انتظار عمل کرده اند. با تغییر شیوه ها تلاش داریم عدد اشتغال را نگه داریم.

ربیعی با بیان اینکه باید مراقب کسانی که از تحریم آسیب می‌بینند باشیم، گفت: برای هرکدام برنامه جداگانه داریم. ارائه تسهیلات و ایجاد بازار داخلی از برنامه هایی است که در این زمینه مد نظر داریم.

ادامه دارد ...