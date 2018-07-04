به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور امروز (چهارشنبه) و پس از مذاکرات خصوصی با همتای اتریشی خود، در نشست مشترک هیاتهای عالیرتبه ایران و اتریش که در کاخ هوفبورگ برگزار شد، با اشاره به اشتراکات عمیق فرهنگی دو ملت و پیشینه مثبت روابط دو ملت، از توسعه بیش از پیش روابط تهران- وین استقبال کرد و اظهار داشت: ایران و اتریش جایگاه خوبی در غرب آسیا و اتحادیه اروپا دارند و میتوانند از این موقعیت در راستای توسعه روابط و همکاریهای منطقه ای و بین المللی به نفع دو ملت استفاده کنند.
وی با بیان اینکه در سال های اخیر همکاریهای ایران و اتریش در بخشهای مورد علاقه دو کشور رو به گسترش بوده و باید در راستای توسعه و ارتقا سطح مناسبات فی مابین تلاش کنیم، افزود: امروز فرصتهای مناسب سرمایه گذاری در بخشهای مختلف از جمله صنعت، انرژی، تجارت، سلامت، محیط زیست، راه آهن، حمل و نقل و فناوری در ایران فراهم است که سرمایه گذاران و شرکتهای اتریشی هم می توانند برای مشارکت در اجرای این پروژهها حضور داشته و فعالیت کنند.
روحانی با تاکید بر اینکه اراده جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط و همکاریهای همه جانبه با اتریش در راستای منافع دو ملت، منطقه و جهان است، اظهار داشت: توسعه روابط دو ملت بهترین و مطمئنترین سرمایه و عامل برای حفظ، گسترش و تقویت مناسبات دو کشور در عرصههای مختلف است.
رئیس جمهور برجام را توافق مهم بین المللی، چندجانبه و در راستای افزایش اعتماد جهانی، رفع تحریم ها و توسعه روابط اقتصادی ایران با جهان دانست و با تقبیح اقدام آمریکا در اعمال یکجانبه گرایی و خروج یک طرفه از این توافق، گفت: ملت ایران دربرابر اقدامات غیرقانونی آمریکا مقاومت کرده و اجازه نخواهد داد سیاست های آن کشور بر روابط تهران با جهان اثر بگذارد.
روحانی با بیان اینکه امروز از اتحادیه اروپا انتظار میرود با صراحت بیشتری یکجانبه گرایی دولت آمریکا را محکوم کند، خاطرنشان کرد: فرامرزی بودن تمایلات رئیس یک کشور در دنیای امروز پذیرفتنی نیست و همه کشورها برای حفظ استقلال و هویت خود باید در برابر این اقدامات آمریکا ایستادگی کنند.
رئیس جمهور با اشاره به حضور موثر جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه به درخواست دولتهای قانونی این کشورها، اظهار داشت: تروریسم خطری بزرگ برای منطقه و جهان به شمار میرود و اقدام ایران در مبارزه با تروریسم ثبات بخش، امنیت آفرین و به نفع منطقه و جهان بوده است.
روحانی با اشاره به اوضاع نابسامان و بحرانی مردم در یمن و سوریه کمک رسانی فوری به مردم این مناطق را مهمترین اقدام حقوق بشری حال حاضر دانست و بر لزوم همکاری جامعه جهانی برای ارسال کمک های غذایی و دارویی برای مردم تاکید کرد.
رئیس جمهور همچنین ایرانیان مقیم را که نقش مهمی در اقتصاد، فرهنگ و سلامت جامعه اتریش دارند، بهترین پل و بزرگترین سرمایه برای پایداری و توسعه روابط دو کشور دانست.
الکساندر فندر بلن رئیس جمهور اتریش نیز در این نشست روابط دو کشور و دو ملت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ظرفیتها و توانمندی های گسترده ای در مسیر توسعه و تقویت روابط و همکاری های تهران-وین وجود دارد که باید به بهترین شکل از آنها بهره برداری کنیم.
وی با اشاره به تدوین نقشه راه روابط دو کشور در سال ۲۰۱۵ و علاقه مندی شرکت ها و فعالان اقتصادی اتریش برای حضور در فرصت های سرمایه گذاری و مشارکت در اجرای پروژه ها در ایران، گفت: اتریش در هر شرایطی مصمم به حفظ و توسعه مناسبات و همکاری های خود با ایران است.
رئیس جمهور اتریش با اشاره به جایگاه ویژه ایرانیان مقیم اتریش و اعلام حمایت قاطع کشورش از برجام و اجرای تعهدات همه طرفین آن اظهارداشت: تحریمهای ثانویه و فرامرزی آمریکا برخلاف قوانین بینالمللی و نقض حقوق بشر است و شرکتهای اتریشی موافق آن نیستند.
