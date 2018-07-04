مسئولیت تغییر سطح همکاری ایران با آژانس با بانیان وضعیت جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر چهارشنبه در دیدار "یوکیانو آمانو" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی آژانس دفاع از حقوق ملتها در بهره مندی از فناوری صلح آمیز هسته ای است، گفت: برجام موفقیتی بزرگ برای دیپلماسی و آژانس بین المللی انرژی اتمی بود و ادامه این موفقیت فقط در گرو توازن تعهدات همه طرفین است.

وی با تاکید بر اینکه اگر حقوق ملت ایران در برجام تامین نشود، دلیلی وجود ندارد که در برجام بمانیم، گفت: فعالیتهای هسته ای ایران همواره صلح آمیز بوده و هست، اما این تهران است که درباره سطح همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی تصمیم می گیرد و مسئولیت تغییر وضعیت و سطح همکاری ایران با آژانس بر عهده کسانی خواهد بود که وضعیت جدید را بوجود آورده اند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه خروج آمریکا از برجام این توافقنامه را از تعادل خارج کرده است، افزود: در این شرایط بقیه طرفهای توافق وظیفه دارند در مقابل این اقدام ایستاده و خارج شدن تعهدات طرفین از توازن را جبران کنند.

روحانی اظهارداشت: منطقی نیست در معاهده ای یک طرف به تمام تعهداتش عمل کند و طرف دیگر تعهداتش را زیر پا بگذارد. اگر به حقوق ملت خود در برجام نرسیم، در هر شرایطی تصمیم جدیدی خواهیم گرفت.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در این دیدار با بیان اینکه در مقطع حساسی قرار داریم و امیدواریم تماس با مقامات ایرانی همچنان به صورت نزدیک ادامه یابد، گفت: برجام یک دستاورد بسیار بزرگ فنی و دیپلماتیک بود و آژانس هم در راستی آزمایی های خود بارها تاکید کرده که ایران به طور کامل به تعهداتش در برجام عمل کرده است.

آمانو از اینکه ایران تاکنون در برابر خروج یکجانبه آمریکا از برجام خویشتنداری نشان داده است، قدردانی کرد.