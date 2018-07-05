به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان دیدارهای مقدماتی پنج وزن دوم رقابت های بین المللی کشتی جایزه بزرگ گرجستان در کشتی فرنگی، مهرداد مردانی و محمدعلی گرایی در اوزان ۶۰ و ۷۷ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند و شهاب قوره جیلی و بهنام مهدی زاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم در دیدار رده بندی حضور دارند و در کشتی آزاد نیز مهران نصیری در وزن ۶۵ کیلوگرم راهی دیدار فینال شد و مهران رضا زاده و یونس امامی در اوزان ۵۷ و ۶۵ کیلوگرم به گروه شانس مجدد رفتند.

نتایج کشتی‌گیران کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:



در کشتی فرنگی در وزن ۶۰ کیلوگرم مهرداد مردانی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل احمد اوجار از ترکیه با نتیجه ۵ بر ۴ به پیروزی رسید. وی در دور سوم با نتیجه ۳ بر صفر مقابل آرتور پتروسیان از روسیه به برتری دست یافت و راهی مرحله نیمه نهایی شد مردانی در این مرحله کیم سئونگ هاک دارنده مدال برنز جهان از کره جنوبی را با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. حریف وی در این دیدار اسلام جان بهرام اف از ازبکستان است.

در وزن ۷۷ کیلوگرم محمدعلی گرایی در دور نخست باکوری گوگولی از گرجستان را با نتیجه ۶ بر یک مغلوب کرد. وی در دور دوم مقابل میندیا تسولیکیدزه از گرجستان با نتیجه ۱۰ بر ۷ به پیروزی رسید و در دور سوم رافائل یونس اف از روسیه را با نتیجه ۶ بر ۵ پشت سر گذاشت و به دیدار فینال راه یافت. گرایی در دیدار فینال به مصاف کیم هیون وو دارنده مدال های طلا و برنز المپیک و طلا و برنز جهان از کره جنوبی می رود. در همین وزن پژمان پشتام در دور اول مقابل گوگا آپریماشویلی از گرجستان با نتیجه ۷ بر ۳ پیروز شد اما در دور بعد مقابل رافائل یونس اف از روسیه با نتیجه ۶ بر ۵ شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر روس مقابل گرایی، پشتام از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم بهنام مهدی زاده در دور نخست مقابل هیکی نابی دارنده مدال نقره المپیک و طلای جهان از استونی با نتیجه ۲ بر ۱ به پیروزی رسید وی در دور بعد مقابل شهاب قوره جیلی دیگر نماینده کشورمان با نتیجه ۲ بر یک مغلوب شد و از دور رقابت ها کنار رفت. قوره جیلی نیز در دور نخست عثمان ایلدیریم از ترکیه را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد و در دور دوم از سد مهدی زاده گذشت. وی در دور سوم و در مرحله نیمه نهایی در مصاف با سرگئی سمینوف دارنده مدال برنز المپیک از روسیه با نتیجه ۴ بر ۲ شکست خورد و به دیدار رده بندی رفت. مهدی نوری دیگر نماینده کشورمان در این وزن پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل مومینجان عبداله یف دارنده مدال نقره آسیا از ازبکستان با نتیجه ۱۰ بر ۳ به برتری دست یافت. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی مقابل زویادی پاتاریدزه نایب قهرمان امیدهای جهان از گرجستان با نتیجه ۶ بر یک مغلوب و راهی دیدار رده بندی شد. نوری در این دیدار به مصاف لوان آرابولی از گرجستان می رود.

در کشتی آزاد و در وزن ۵۷ کیلوگرم مهران رضا زاده در دور نخست با نتیجه ۱۲ بر ۶ مقابل وانگ هائو زو از چین به پیروزی رسید. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر نودیرجان صفراف از ازبکستان را مغلوب کرد. رضا زاده در دور سوم مقابل آندره یاتسنکو دارنده مدال برنز جهان از اوکراین با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست خورد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال وی به گروه بازنده ها رفت. رضازاده در این گروه با برنده کشتی گیران گرجستان و ازبکستان دیدار می کند و در صورت پیروزی در دیدار رده بندی به مصاف اوتاری گوگاوا از گرجستان خواهد رفت.

در وزن ۶۵ کیلوگرم مهران نصیری در دور اول شوتا فارتنادزه از گرجستان را با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر مقابل ماگومد سعیداف از گرجستان به پیروزی رسید. نصیری در دور سوم نیز سراج الدین حسن اف از ازبکستان را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد.وی در این مرحله مقابل چنگیز اردوغان قهرمان اروپا و کشتی گیر روسی الاصل از ترکیه با نتیجه ۴ بر صفر پیروز شد و به دیدار فینال راه یافت. حریف نصیری در این دیدار باجرانگ از هند است.

در همین وزن حسن مرادقلی در دور نخست با نتیجه ۵ بر ۲ از سد مادیار بورخان از قزاقستان گذشت و در دور بعد مقابل سلیم کوزان از ترکیه با نتیجه ۱۵ بر ۵ به پیروزی رسید. مرادقلی در دور سوم مقابل مرشید موتالیموف از روسیه با نتیجه ۵ بر ۲ شکست خورد و با توجه به شکست موتالیموف در مرحله نیمه نهایی مرادقلی از دور رقابت ها کنار رفت. یونس امامی دیگر کشتی گیر کشورمان در این وزن پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل لی سئونگ چول از کره جنوبی با نتیجه ۶ بر ۵ به برتری رسید. وی در دور سوم به مقابل باجرانگ از هند با نتیجه ۳ بر ۱ شکست خورد اما با توجه به حضور این حریف هندی در دیدار فینال امامی به گروه بازنده ها رفت تا ابتدا به مصاف گور اوگانسیان از اوکراین برود و در صورت پیروزی بر این حریف در دیدار رده بندی مقابل مرشد موتالیموف از روسیه قرار گیرد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم علیرضا گودرزی در دور اول مقابل شامیل موسایف قهرمان جوانان جهان از روسیه با نتیجه ۱۱ بر ۷ مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر روس مقابل اودیکادزه گرج، گودرزی از دور رقابت ها کنار رفت.



حسین نوری در وزن ۸۷ کیلوگرم با توجه به مصدومیت از ناحیه پا در این مسابقات شرکت نکرد.



مسابقات فینال و رده بندی اوزان فوق امروز پنجشنبه برگزار می شود.