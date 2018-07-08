عملکرد ۵ ماهه اشتغالزایی روستایی/۲۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه ملی اشتغال روستایی از سال گذشته با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی با اختصاص معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی (حدود ۶ هزار میلیارد تومان) برای مقابله با بحران بیکاری با اولویت مناطق روستایی و عشایری، با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت روستایی و توسعه مناطق محروم ریاست جمهوری در دستور کار دولت قرار گرفت.

اما اجرای این برنامه، از بهمن ماه سال گذشته با واریز نخستین مرحله از منابع ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی به حساب سه بانک عامل کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید آغاز شد.

بر اساس قانون اجرای برنامه ملی اشتغال روستایی، ۴ بانک و موسسه عامل نیز موظف شدند معادل منابع واریزی صندوق توسعه مالی از منابع داخلی خود برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص دهند.

بنابراین همزمان با تزریق تدریجی و مرحله ای معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی (حدود ۶ هزار میلیارد تومان)، ۴ بانک و صندوق کارافرینی امید برنامه اشتغال روستایی نیز موظف شدند از محل منابع داخلی خود، به همان میزان اعتبار برای پرداخت تسهیلات اشتغال در مناطق روستایی و عشایری اختصاص دهند تا در مجموع حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ در قالب تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری به طرح‌های اشتغالزای مورد تایید پرداخت شود.

در اجرای این برنامه ملی، متقاضیان حقیقی و حقوقی راه‌اندازی طرح‌های اشتغالزا باید طرح اشتغال خود را در «سامانه کارا» ثبت کنند تا در فرایند بررسی در صورت تایید طرح در کمیته‌های فنی ملی یا استانی، به بانک معرفی شوند.

در سال جاری نیز در اردیبهشت ماه مرحله دوم منابع صندوق توسعه ملی به حساب بانک‌های عامل و صندوق کارآفرینی امید واریز شد تا با تلفیق منابع داخلی خود، به طرح های مصوب و مورد تایید کمیته های ملی و استانی تسهیلات پرداخت کنند.

در همین زمینه سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزان تسهیلات پرداختی و ارزش طرح های مصوب اشتغالزا طی حدود ۵ ماه گذشته از زمان آغاز برنامه ملی اشتغال روستایی گفت: سرعت اجرای برنامه اشتغال روستایی روند مناسبی را طی می کند، هر چند عملکرد برخی استان‌ها مطلوب نیست اما طبق پایش‌های انجام شده در مدت ۵ ماهه گذشته(اوایل بهمن۹۶)، حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به طرح های اشتغالزا پرداخت شده است.

رضوی از ایجاد ۲۰ هزار شغل طی ۵ ماهه گذشته از محل اجرای برنامه اشتغال روستایی خبرداد و افزود: متوسط هزینه سرانه اشتغال در قالب اجرای برنامه اشتغال روستایی ۵۰ میلیون تومان تاکنون برآورد شده است.

وی ادامه داد: همچنین نتایج پایش و بررسی فرایند اجرای این برنامه ملی حاکی از آن است که ارزش طرح‌های مصوب اشتغالزا به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از این طرح ها منجر به امضای قرارداد با سه بانک و یک موسسه عامل اجرای برنامه اشتغال روستایی شده است و در نوبت پرداخت مرحله ای تسهیلات قراردارند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: علاوه بر این، با حمایت بنیاد مستضعفان ۱۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال روستایی با نرخ سود ۸ درصد از طریق یکی از بانک های عامل اختصاص پیدا کرده که تا کنون ۶۰۰ میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده و ۱۲۰۰ میلیارد تومان نیز منجر به انعقاد قرارداد شده است.

رضوی اظهار امیدواری کرد، با تخصیص به موقع منابع صندوق توسعه ملی و اجرای دقیق و البته با سرعت برنامه اشتغال روستایی، طبق دستور رئیس جمهور تا پایان شهریور ماه تمام ۱.۵میلیارد دلار با تلفیق منابع داخلی سه بانک و یک موسسه عامل منجر به عقد قرارداد با طرح‌های مورد تایید اشتغالزا شود و شاهد یک تحرک در توسعه اشتغال مناطق روستایی و عشایری باشیم.

قرار است با اجرای برنامه ملی اشتغال روستایی و عشایری در سال ۹۷، ۱۲۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شود.