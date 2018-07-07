«سیمین» جلوی دوربین می رود/ ساخت فیلمی در ژانر کودک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مرتضی آتش زمزم که به تازگی پروانه ساخت «سیمین» را دریافت کرده است، به زودی با تکمیل گروه بازیگران و عوامل تولید، این فیلم سینمایی را جلوی دوربین محمد فضیله خواهد برد.

مراحل انتخاب لوکیشن های این فیلم توسط سازندگان در حال انجام است و بخش عمده ای از فیلم در کنار زاینده رود و تالاب گاوخونی فیلمبرداری خواهد شد.

«سیمین» در ژانر کودک ساخته خواهد شد و مضمون آن درباره علت خشک شدن زاینده رود و تاثیرات آن بر زندگی مردم به ویژه کشاورزان است. قصه فیلم در فضایی استعاری روایت می شود و کاراکتر مادر در آن نمادی از آب و رودخانه است.

آتش زمزم تهیه کنندگی و کارگردانی فیلم را به عهده دارد و فیلمنامه آن کار مشترک کریم روناسیان و خزر مهرانفر است. قصه این فیلم برداشتی از مستند «رودی که کشته شد» است که بدون پرده به مشکلات اصلی زاینده رود و روند خشک شدن آن می پرداخت و سال ۹۳ در شانزدهمین جشن مستند سینمای ایران به عنوان بهترین فیلم برگزیده شد.

فیلم ۲ بازیگر اصلی دارد که از میان چهره های شناخته شده انتخاب خواهند شد و بقیه بازیگران فیلم از هنرمندان بومی و کودکان خواهند بود.