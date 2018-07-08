بازار پرنوسان اوراق تسهیلات مسکن/صعود «تسه» و کاهش «تملی»

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص های قیمتی اوراق تسهیلات مسکن در معاملات امروز بازار سرمایه نشان دهنده افزایش مجدد قیمت اوراق تسهیلات مسکن همزمان با فرارسیدن فصل خرید و فروش مسکن است.

افزایش ۲ تا ۴ هزار تومانی قیمت اوراق تسهیلات مسکن متعلق به بانک عامل بخش مسکن یکی از اتفاقات امروز بازار سرمایه بود که عمدتا به نمادهای صادره در سه ماهه اخیر اختصاص داشت با این حال برخی نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نیمه دوم سال گذشته نیز با افزایش ۳ تا ۴ هزار تومانی مواجه شد و از رقم ۶۶ هزارتومان به ۷۰ هزار تومان رشد داشتند.

بر اساس این گزارش اوراق تسهیلات مسکن صادره در فروردین امسال با نماد «تسه ۹۷۰۱» به نرخ ۷۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. این در حالی است که این اوراق در معاملات آخرین روز کاری هفته گذشته (چهارشتبه ۱۳ تیرماه) با رقم ۶۷ هزار و ۷۰۰ تومان به فروخته شده بود.

همچنین در حالی که اوراق تسهیلات مسکن صادره در دی ماه سال گذشته (تسه ۹۶۱۰) در معاملات چهارشنبه گذشته تا رقم ۶۶ هزار و ۲۰۰ تومان هم کاهش داشت، امروز در رقم ۷۰ هزار و ۱۰۰ تومان خرید و فروش شد.

از دیگر اوراق تسهیلات مسکن بالای ۷۰ هزار تومان در معاملات امروز بازار سرمایه، اوراق صادره در اسفندماه سال گذشته با نماد «تسه ۹۶۱۲» بود که از ۶۷ هزار تومان در معاملات چهارشنبه گذشته به ۷۱ هزار تومان در معاملات امروز افزایش یافت.

همچنین دو نماد مربوط به خرداد ۹۷ و دی ۹۶ نیز با رشد قیمت مواجه شده و به ترتیب از ۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان در روز گذشته به ۷۲ هزار تومان در معاملات امروز و ۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان در معاملات دیروز به ۷۰ هزار تومان در معاملات روز جاری افزایش یافت.

با این حال علی رغم ادامه رشد قیمت اوراق تسهیلات مسکن متعلق به بانک عامل بخش مسکن، اوراق تسهیلات مسکن متعلق به بانک ملی همچنان در بازه قیمتی زیر ۶۰ هزار تومان که از ابتدای هفته گذشته آغاز شده بود، باقی مانده است. این در حالی است که تا دو هفته قبل نرخ اوراق تسهیلات مسکن متعلق به بانک ملی تا ۶۴ هزار تومان هم رسیده بود.

روند کاهش قیمت «تملی» به گونه ای است که قیمت اوراق صادره در خرداد ماه امسال با نماد «تملی ۷۰۳» در معاملات چهارشنبه گذشته تا ۵۷ هزار و ۵۰ تومان هم کاهش یافت و امروز به ۵۸ هزار تومان رسید. در همین حال، به دلیل عدم استقبال از این اوراق، معاملات نمادهای تملی ۷۰۱ و تملی ۷۰۲ (اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی صادره در ماه های فروردین و اردیبهشت امسال) امروز را بدون خرید و فروش پشت سر گذاشتند.