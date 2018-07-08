تداوم ثمرات طرح رجیستری/افزایش ۱۹۴ درصدی واردات گوشی تلفن همراه

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای طرح رجیستری (ثبت شماره گوشی‌های همراه) و مشمول شدن تمامی برندهای گوشی از ابتدای اردیبهشت ‌ماه، صرفا گوشی‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده‌اند، در شبکه اپراتوری کشور فعال خواهند شد. طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای اجرای آخرین مرحله طرح احراز اصالت تجهیزات دارای سیم‌کارت (رجیستری) تمامی گوشی‌هایی که پیامک مبنی بر غیرقانونی بودن گوشی دریافت کردند، ۳۱ روز مهلت استفاده داشتند و پس از آن از شبکه سرویس نخواهند گرفت.

درواقع با اجرای طرح رجیستری، گوشی های تلفن همراهی که بصورت قاچاق وارد کشور شده باشند، در شبکه تلفن همراه ایران قابل فعال سازی و استفاده نیستند.

بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در سه ماهه نخست سال جاری ۱۹۲ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۸۳۲ دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است که ۱.۷۱ درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می‌شود.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۶۵ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۳۷۶ دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده بود که از لحاظ ارزش ۰.۵۷ درصد از کل ارزش واردات در آن مدت را شامل می‌شد.

به این ترتیب آمار نشان می‌دهد که واردات گوشی تلفن همراه در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۱۹۴.۰۵ درصد افزایش یافته است.

بنابراین، این میزان افزایش در واردات قانونی گوشی تلفن همراه را می توان ثمره اجرای طرح رجیستری تلفن همراه دانست که توانسته به میزان چشم گیری از قاچاق این محصول جلوگیری کند.