خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: طی روزهای اخیر شاهد حملات نظامیان رژیم صهیونیستی به برخی مناطق سوریه بودیم و این رژیم تهدید به اشغال استان قنیطره سوریه کرد که به واکنش مقامات سوریه مواجه شد.

از سوی دیگر در عرصه سیاسی نیز اخباری مبنی بر گفتگوی روسای جمهور روسیه و آمریکا درباره سوریه طی دیدار آینده طرفین منتشر شده است.

در همین راستا و برای بررسی بیشتر این موضوع خبرنگار مهر با «نضال حمیدی» نماینده پارلمان سوریه گفتگو کرده است که شرح آن از نظر می گذرد.

*هدف صهیونیست ها از حملات اخیر به سوریه و تهدیدشان مبنی بر اشغال استان قنیطره چیست؟

رژیم صهیونیستی دشمن است و در قبال سوریه و منطقه طمع هایی دارد. این رژیم همانگونه که صهیونیسم جهانی و ماسونی برایش ترسیم کرده، آرزوی رهبری منطقه را در سر می پروراند اما این موضوع فقط در حد آرزو و خیال باقی می ماند.

اسطوره رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۶ در جنگ علیه لبنان شکست و حزب الله لبنان این کار را انجام داد. این دشمن به خوبی یقین دارد که سوریه لقمه شیرینی نیست؛ زیرا سوریه از ارتشی قوی به همراه متحدان و دوستانی در منطقه و جهان برخوردار است.

ما مطمئنیم که روسیه و ایران و متحدان و دوستان به هیچ وجه به ما خیانت نمی کنند و همانگونه که در طول جنگ ۸ ساله کنار ایران ایستادیم، ایران نیز در کنار ما ایستاده است. زیرا دشمن و هدف ما یکی است.

چندی پیش کشورهای بزرگ در ائتلافی ظالمانه جمع شده و سوریه را بمباران کردند اما پدافندهای هوایی سوریه حکم کمین را برای آن ها داشت و رژیم غاصب این پیام را فهمید که حساب کردن روی گروههای مسلح، فایده ای برای آنها ندارد.

*برنامه شما برای آینده سیاسی و اقتصادی سوریه به ویژه در عرصه بازسازی کشور پس از نابودی گروه تروریستی داعش چیست؟

آینده سیاسی سوریه توسط رهبران سیاسی و مردم کشور ترسیم می شود. رهبری سیاسی سوریه نیز چیزی مخفی در زیر میز ندارد و هیچ چیز را از مردم کشور مخفی نمی کند. رهبری سیاسی سوریه گفته است که از زمان جنگ علیه کشورمان، ما در دو عرصه سیاسی و نظامی حرکت می کنیم و هر کس خواهان منافع و مصالح کشور است، عرصه به روی وی باز است اما هر کس چیزی غیر از این می خواهد، ارتش سوریه بر جولان و مناطق اشغالی نظارت دارد.

در حوزه اقتصاد نیز برای کشوری که علیه سوریه باشد، مجالی وجود ندارد. طبق مصلحت مردم سوریه حرکت می کنیم. رهبری سیاسی به بازسازی کشور توجه دارد و دولت در این راستا اقدام می کند. هر منطقه ای که آزاد شود، گروه های بازسازی وارد آن می شوند.

*وضعیت امنیتی جنوب سوریه و اقدامات کشورهای عربی و غربی در این منطقه به چه صورت است؟

وضعیت امنیتی به لطف وجود ارتش قهرمان سوریه چه در جنوب و چه در هر مکان دیگری، خیلی خوب است و طبق اظهارات آمریکایی ها و غربی ها، آنها از حمایت مسلحان دست کشیده اند. زیرا آمریکا و غرب یقین دارند که ارتش سوریه حتی یک وجب از خاک کشور را هم در اختیار تروریست ها قرار نمی دهد و آن را آزاد می کند.

ما رهبری حکیم و ارتشی قهرمان داریم و اراده مردم سوریه نیز شکست ناپذیر است. همچنین متحدینی صادق و رو راست هم داریم.

*قرار است در روزهای آینده پوتین و ترامپ دیداری دوجانبه داشته باشند. برخی اخبار از رایزنی طرفین بر سر سوریه حکایت دارد. آیا این اخبار صحیح است؟

آنچه که ترامپ و پوتین درباره آن مذاکره می کنند، در وهله نخست مربوط به سوریه است و تفاصیل و جزئیات آن را نمی دانم اما هیچکس نمی تواند چیز غیرقانع کننده ای را بر رهبری سوریه دیکته کند.

ایران در حوزه شرکت های اقتصادی در سوریه حضور دارد و در عرصه نظامی نیز مستشارانی نظامی حضور دارند. هر کشوری از کارشناسان دیگر کشورها کمک می گیرد؛ مثلا سعودی ها نیز از کارشناسان آمریکایی کمک گرفته اند.

*اخیرا حزب الله لبنان در بیانیه ای خواستار بازگشت آوارگان سوری از لبنان به سوریه شده است. علت آن را توضیح دهید.

آنچه که حزب الله لبنان اعلام کرده، با اعلام منبع رسمی در وزارت خارجه سوریه تفاوتی ندارد؛ زیرا وزارت خارجه سوریه نیز از تمام سوری ها خواسته بود به وطن و سرزمین خود بازگردند. زیرا اراضی سوریه به صورت کامل از چنگ تروریست ها آزاد شده و باید مردم سوریه برای ساخت سوریه جدید به کشور بازگردند. آنکه سوریه را می سازد، مردم خودمان و تجربه آنها و نهادهای کشور است.