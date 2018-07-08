ساماندهی خانه مسافر برای ماندگاری گردشگران ضروری است

محمد چوپانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت توجه و ساماندهی خانه مسافرها در راستای ماندگاری مسافران و گردشگران، اظهارکرد: خانه مسافر یکی از کوچکترین تأسیسات سازمان گردشگری است.

وی با بیان اینکه توسعه و توجه به خانه مسافرها با هدف ساماندهی خانه های استیجاری اجرایی می شود، افزود: این طرح در ابتدا راه قرار دارد و نیازمند توجه و همکاری بیشتر مسئولان است.

مسئول دفاتر اطلاع رسانی خانه مسافرهای غرب گیلان با اشاره به پتانسیل شهرستان فومن در حوزه گردشگری با وجود دو قطب گردشگری شهرک تاریخی ماسوله و قلعه رودخان، گفت: متاسفانه به رغم جایگاه نخست این شهرستان در زمینه بازدید مسافران از مناطق گردشگری اما از حیث ماندگاری مسافر بسیار ضعیف است.

وی با تأکید برلزوم برنامه ریزی برای بهره گیری از ظرفیت های این شهرستان در راستای حفظ و ماندگاری مسافر، خاطرنشان کرد: راه اندازی خانه مسافر یکی از راهکارهای افزایش مدت اقامت، ساماندهی اسکان گردشگران، ساماندهی ویلاهای اجاره ای و ضابطه مند کردن خدمات می شود.

چوپانی در ادامه گیلان را استانی با شاخص های گردشگری و طبیعت گردی در کشور عنوان و تصریح کرد: اجرای این طرح در ساماندهی گردشگران تأثیرگذار بوده و سبب می شود گردشگر با مراجعه به سایت خانه مسافر بتواند مقصد خود را انتخاب و محل اسکان را مشخص کند.

وی با اشاره به ظرفیت اقامت شبانه روزی حدود ۸۰۰ گردشگر در شهرستان فومن، ادامه داد: ساماندهی و صدور مجوز پروانه بهره برداری برای واحدهای اقامتی در دستور کار قرار دارد.

به گفته این مسئول امیدواریم با همکاری و همراهی مسئولان شهرستان فومن بتوانیم با حمایت و ارائه راهکارها جهت توسعه این صنعت در راستای ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت جوانان گام مثبتی برداریم.