اختصاص ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی شامگاه شنبه در همایش کارآفرینان روستایی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اختصاص ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی روستایی، اظهار داشت: اختصاص این اعتبار نقش مهمی در افزایش اشتغال در روستاهای کشور خواهد داشت.

وی عنوان کرد: ایجاد اشتغال در روستاها از مهمترین اهداف دولت است.

کاهش نرخ بیکاری در روستاها با جدیت توسط دولت در حال پیگیری است

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری بیان کرد: توسعه خدمات و کاهش نرخ بیکاری در روستاها با جدیت توسط دولت در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال در روستاها نقش مهمی در کاهش مهاجرت از روستاها دارد، بیان کرد: تمهیدات لازم برای ایجاد اشتغال در روستاها اندیشیده شده است.

وی بیان کرد: باید از تخلیه و خالی از سکنه شدن روستاها جلوگیری کرد که این امر مشکلات بسیار زیادی در شهرها ایجاد می کند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری بیان کرد: بهبود فضای کسب و کار در سطح جامعه بسیار ضروری است و دولت با تمام توان در مسیر ایجاد اشتغال و رفع موانع ایجاد اشتغال در حال حرکت است.

معاف شدن از پرداخت مالیات واحد های تولیدی در روستاهای کشور

وی تاکید کرد: معاف شدن از پرداخت مالیات از مهمترین امتیاز های تشویقی برای افزایش سرمایه گذاری در مناطق محروم است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری بیان کرد: واحدهای تولیدی در روستاهای کشور تا پنج سال و در مناطق محروم تا ۱۰ سال از پرداخت مالیات معاف می شوند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه توسعه و پیشرفت کشور در پی توجه به کارآفرینی محقق می شود، بیان کرد: حمایت کارآفرینان نقش مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه کشور دارد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری بیان کرد: گیاهان دارویی از ظرفیت های قابل توسعه و اشتغالزا در روستاهای کشور به شمار می رود که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.