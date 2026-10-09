جهش پرسپولیس در جدول با سوخت نفت؛ صعود سرخپوشان به رده دوم جدول لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صنعت نفت آبادان از ساعت ۱۷ امروز جمعه از هفته هشتم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار شد که با پیروزی ۳ بر یک میزبان سرخپوش همراه بود.

تیوی بیفوما(۷) و علی علیپور (۵۲- پنالتی) و استون ارونوف (۸۳) برای پرسپولیس گلزنی کردند. محمدحسین باقری نیز تک گل نفت آبادان را زد.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، حسین ابرقویی، محمدمهدی زارع، مجید عیدی، مهدی تیکدری، پوریا لطیفی‌فر، محمد خدابنده‌لو، محمدمهدی محبی، تیوی بیفوما(۷۵- اوستون ارونوف) محمد عمری(۴۶- پوریا پورعلی) و ایگور سرگیف(۴۶- علی علیپور)

ترکیب نفت آبادان:

احمد گوهری، میثم تهی‌دست، میثم تیموری، محمد آقاجانپور، میلاد فخرالدینی، محمدحسین فلاح، محمد عباسی، طالب ریکانی، خشایار زبرجد، محسن سیفی و سامان محرابی‌زاده.

شروع با یک گل

پرسپولیس مطابق انتظار نبض بازی را با سوت شروع مسابقه توسط احمد محمدی در اختیار داشت. سرخپوشان با استفاده از مالکیت توپ در میانه میدان عنصرهای تهاجمی خود را صاحب موقعیت می کردند.

نخستین موقعیت جدی پرسپولیس با توپ ربایی محمد خدابنده‌لو همراه بود. هافبک ریزنقش سرخ ها توپ را بدون ایراد در اختیار ایگور سرگیف قرار داد تا او نیز با پاس کوتاه رو به جلو، بیفوما را در موقعیت تک به تک با احمد گوهری قرار دهد تا شوت او دقیق به تور دروازه نفتی ها بچسبد و پرسپولیس خیلی زود از حریف پیش بیفتد.

VAR به داد داور رسید

در دقیقه ۱۲ مسابقه برخورد زارع با محرابی زاده مهاجم صنعت نفت باعث شد محمدی نقطه پنالتی را نشان داد اما بازبینی VAR مشخص کرد روی مهاجم نفتی ها خطایی نشده است تا ضربه پنالتی لغو شده و بازی دوباره به جریان بیفتد.

بیفوما دبل نخواست!

بیفوما در دقیقه ۳۰ روی نفوذ به عمق دفاع صنعت نفت بار دیگر در موقعیت گل قرار گرفت. او حتی گوهری گلر نفتی ها را هم دربیل کرد اما نتوانست ضربه نهایی را بزند تا موقعیت مسلم از کف پرسپولیس برود.

در آخرین ثانیه های نیمه اول نفتی ها موقعیت خطرناک گلزنی ایحاد کردند اما نیازمند مانع از گلزنی آنها شد تا سپس مدافعان پرسپولیس در شلوغی محوطه جریمه سد مستحکمس را ایجاد کنند و نیمه اول با همان یو گل به پایان برسد.

تعویض های هجومی پرسپولیس در نیمه دوم

تارتار در بین دونیمه تصمیم گرفت ترکیب پرسپولیس را دست‌خوش تغییر کند تا با ورود علیپور و پورعلی پرسپولیس بازی تهاجمی انجام دهد. ترکیبی که خیلی زود توانست ایده های خود را برای گل های بیشتر پیاده کند و سرخ ها دو گل دیگر در نیمه دوم بزنند.

نفت هم تلاش زیادی برای جبران گل خورده کرد تا بالاخره روی ارسال کرنر و شلوغی روی خط دروازه پرسپولیس توسط باقری به گل رسید تا یکی از گل های خورده را جبران کند اما این تیم نشان داد هنوز کار زیادی برای اثبات توانایی های خود و حل مشکلات فنی اش دارد.

پرسپولیس با این پیروزی ۱۶ امتیازی شد تا به رده دوم با یک بازی کمتر برسد. نفت هم با ۴ امتیاز در قعر جدول ماند