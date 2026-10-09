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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۲

واکنش ارشاد به حواشی اجرای موسیقی در کرمان؛ برنامه بدون مجوز برگزار شد

واکنش ارشاد به حواشی اجرای موسیقی در کرمان؛ برنامه بدون مجوز برگزار شد

کرمان- معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان درباره حواشی اجرای غیرمجاز موسیقی در یک مکان تفریحی حاشیه شهر کرمان، گفت: این برنامه بدون هرگونه مجوز بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلطانی، عصر جمعه با اشاره به ضوابط برگزاری کنسرت‌های موسیقی به خبرنگاران گفت: کنسرت موسیقی تعریف و ضوابط خاص خود را دارد که پس از طی مراحل قانونی و با مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در مکان‌های دارای شرایط استاندارد برگزار می‌شود و از طرف این اداره کل نیز بر روند اجرای آنها نظارت صورت می‌گیرد

وی افزود: در برنامه مذکور یک خواننده غیرمجاز و بدون مجوز در یکی از مکان‌های تفریحی حاشیه شهر کرمان، به اجرای برنامه پرداخته و هیچ یک از رستوران‌هایی که مجوز اجرای موسیقی زنده دارند حق بلیت فروشی یا دریافت هیچ گونه مبلغی تحت هر عنوان به بهانه اجرای موسیقی را ندارند.

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان بیان کرد: رستوران‌هایی که از ضوابط تخطی کنند، علاوه بر لغو مجوز اجرای موسیقی، به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد.

گفتنی است پنجشنبه شب گذشته براثر نزاع در یک کنسرت موسیقی بدون مجوز در یکی از مراکز تفریحی حاشیه شهر کرمان، یک نفر با چاقو زخمی شد.

کد مطلب 6972709

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