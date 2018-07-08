«شیکاگو» آمریکا صحنه اعتراض به خشونت مسلحانه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، صدها نفر در شهر شیکاگو آمریکا در اعتراض به خشونت مسلحانهای که محصول آزادی حمل سلاح شخصی است دست به تظاهرات زده و با تجمع خود یکی از آزادراههای بزرگ شهر را مسدود کردند.
گفتنی است از آنجا که شیکاگو سیاهپوستان زیادی را در خود جای داده و اصولاً شمار قربانیان خشونتهای مسلحانه در میان این اقلیت نژادی بیشتر است، یکی از شعارهای معترضین را «زندگی سیاهان ارزشمند است» تشکیل میداد.
مسئولین شهر شیکاگو سالها است که با معضل نرخ فزاینده قتل ناشی از خشونت مسلحانه دستبهگریبان هستند. بااینحال، اگرچه نرخ قتل در این شهر طی سال گذشته ۱۶ درصد کاهش داشت، شیکاگو همچنان نخستین رتبه مرگ ناشی از خشونت را میان شهرهای ایالات متحده به خود اختصاص میدهد.
نظر شما