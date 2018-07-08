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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۹:۲۰

پیوستن سرکردگان گروه های مسلح به نیروهای دولتی سوریه

پیوستن سرکردگان گروه های مسلح به نیروهای دولتی سوریه

وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای از پیوستن اکثریت سرکردگان گروه های مسلح در استان درعا به نیروهای دولتی سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه آمده است: تنها چند ساعت از اعلام دستیابی به توافق با گروه های مسلح برای عقب نشینی از استان درعا اکثریت سرکردگان این گروه ها به نیروهای دولتی این کشور پیوسته اند.

در ادامه این بیانیه آمده است: روند حل و فصل درگیری های مسلحانه میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در حال پایان یافتن است و این مسأله حاصل مذاکرات موفقی است که به دست کشیدن سرکردگان مخالف در استان درعا از مقاومت مسلحانه و پیوستن به نیروهای دولتی انجامید.

در این بیانیه تاکید شده است: نیروهای مسلح مقادیر زیادی از سلاح و تجهیزات خود را تحویل داده اند.

وزارت دفاع روسیه روز گذشته اعلام کرد که گروه‌های مسلح در استان درعا واقع در سوریه توافق آتش‌بس را پذیرفته‌اند و متعهد شده‌اند که سلاح‌های خود را زمین بگذارند.

کد مطلب 4341252

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