ربات هوشمند نابینا از هر مانعی عبور می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، محققان دانشگاه ام آی تی از تولید رباتی به نام چیتا ۳ خبر داده اند که ظاهری شبیه به سگ ها دارد و می تواند از پله ها بالا برود، بر روی سطوح ناهموار حرکت کند و به خوبی مسیر پیش رو را ببیند. این در حالی است که ربات یادشده فاقد هرگونه ابزار برای مشاهده محیط اطراف است.

این ربات ۴۱ کیلوگرمی برای مشاهده محیط اطراف از حسگرهای داخلی و الگوریتم هایی استفاده می کند که موقعیت یابی مکانی آن بدون امکان دیدن را تسهیل می کند.

ربات یادشده ZX-۸۰ نام دارد و با چهار دست و پای خود می تواند به طور کاملا استوار بایستد و حتی جهش کند. این ربات علاوه بر حرکت به سمت جلو می تواند به سمت عقب هم حرکت کند یا به صورت مورب قدم بردارد. دو الگوریتم هوشمند جدید برای پیش بینی بهترین حرکت پاها به این ربات اضافه شده است.

حسگرهای موجود در این ربات می توانند در هر ثانیه ۲۰ نوع حرکت پا را برایش در نظر گرفته و در نهایت یکی را انتخاب کنند. از همین روش برای شناسایی موانع و عبور از روی آنها هم استفاده می شود.