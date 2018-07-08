به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدیمنفرد صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنیاد مسکن در راستای رفع محرومیت در مناطق روستایی طرحها و برنامههای مختلف و متعددی را در دستور کار دارد.
وی با اشاره به اجرای پروژههای محرومیتزدایی با همکاری دیگر نهادها و دستگاهها، اضافه کرد: یکی از مهمترین ماموریت های بنیاد مسکن در روستاهای هدف رفع محرومیت زدایی است.
احمدیمنفرد افزود: یکی از طرحهای در دست اجرا در شهرستان تنگستان ایجاد دیوار ساحلی در «سالمآباد» با مشارکت بنیاد مسکن و سپاه پاسداران است که به منظور جلوگیری از پیشروی آب دره فصلی به سمت منازل مسکونی روستا در حال انجام است.
وی بیان کرد: این پروژه با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان که ۲۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات محرومیت زدایی سپاه و ۲۰۰ ملیون تومان نیز از اعتبارات کمیته برنامه ریزی شهرستان خواهد بود.
احمدی منفرد با اشاره به اینکه این پروژه در دهه فجر به بهره برداری میرسد، تاکید کرد: پروژه ایجاد دیوار ساحلی در روستا با پیشرفت ۴۰ درصدی در حال اجرا است.
رئیس بنیاد مسکن شهرستان تنگستان با اشاره به اجرای بهسازی راه روستایی «رمه چر» خاطرنشان کرد: این طرح این طرح به طول دو کیلومتر و عرض ۱۰ متر با اعتبار یک میلیارد ریال از اعتبارات ملی در حال انجام است.
وی اضافه کرد: تلاش داریم تا اجرای طرح بهسازی راه روستایی «رمه چر» در کمترین زمان و با بهترین کیفیت و رعایت استاندارهای لازم به بهره برداری برسد.
احمدیمنفرد افزود: اهالی روستا رمه چر در فصل زمستان هنگام بارش باران با مشکلات بسیار زیادی برای عبور و مرور مواجه بودند که بنیاد مسکن در حال انجام این پروژه است و سعی داریم در دهه فجر به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی این پروژه به بهره برداری برسد.
نظر شما