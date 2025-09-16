به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سه شنبه در بازدید از پروژه جاده بین گورکات تنگستان با همراهی مدیر کل بنیاد مسکن استان بوشهر ضمن تقدیر از همراهی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، زحمات مدیر کل بنیاد مسکن و همکاری روستاهای گورک مزارحسینی، دژگاه و کله بندی، گفت: این پروژه با مساحت ۲۴ هزار متر مربع و به طول ۲ کیلومتر اجرا شده است.

فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۰.۵ میلیارد تومان اجرا شد، اضافه کرد: این پروژه نقش مؤثری در تسهیل در عبور و مرور روستاییان دارد و موجب توسعه روستاهای منطقه می‌شود.