محمدابراهیم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بسته پیشنهادی اخیر اروپا گفت: به نظر من اروپا حق و حقوق ملت ایران و مذاکرات جدید را جدی نگرفته است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امید بستن وزارت امور خارجه و دولت به اروپا برای حفظ برجام، اقدامی غیر واقع بینانه است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: بسته پیشنهادی اروپا با جملاتی مبهم به شکل بیانیه منتشر شده به طوری که هیچ تعهدی را اروپا در قبال ایران قبول نکرده است. در این بیانیه با جملات مبهم اقدامات جمهوری اسلامی تائید شده و به نظر می رسد اروپا به دنبال وقت کشی است.

وی ادامه داد: اروپا با وقت کشی تلاش دارد که تعهدات جمهوری اسلامی در برجام حفظ شود و درعین حال آمریکا و اروپا هم تعهدی به اجرای برجام ندهند.

رضایی با تاکید بر اینکه دولت باید قاطعانه موضع خود را اعلام کند، اظهارداشت: دولت باید با تکیه بر توان داخلی و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کشور را مدیریت کند تا از خلاءهای اقتصادی که منجر به وابستگی به غرب می شود، نجات یابیم.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اروپایی‌ها فکر می‌کنند جمهوری اسلامی در کوتاه مدت ناچار خواهد شد برای اداره کشور امتیازات بیشتری به ۱+۵ بدهد. در واقع نقشی که اروپا برای حفظ برجام ایفا می‌کند بخشی از سناریوی آمریکا است. آمریکا ژست قلدر و اروپا ژست دوستِ مهربان را گرفته است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: سیاست اروپا و آمریکا این است که اجازه ندهند چرخه صنعتی دانش هسته ای در ایران فعال شود.

وی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر آمادگی سازمان انرژی اتمی برای تولید ۱۹۰ هزار سو گفت: رهبر انقلاب دستور دادند که سازمان انرژی اتمی مقدمات تولید ۱۹۰ هزار سو را آماده کند تا به محض اینکه اروپا نخواست به تعهدات خود عمل کند، این اقدام انجام شود.

رضایی گفت: تولید ۱۹۰ هزار سو انرژی سیلی محکمی به اروپا و آمریکا است که از اجرای تعهدات خود در برجام شانه خالی کردند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید هرچه سریعتر ایران راه خود را از اروپا و آمریکا جدا کند.