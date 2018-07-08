کاهش ۷۳ درصدی تخریب و تصرف اراضی ملی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس مسعود منصور در جلسه هم اندیشی طرح توسعه حفاظت مشارکتی عرصه های منابع طبیعی در سامانه های مرتعی عشایر با اشاره به تاثیرات سازنده اجرای طرح حفاظت مشارکتی در اراضی ملی کشور و اجرای این طرح به عنوان یکی از مهمترین طرح های اولویت دار منابع طبیعی اظهار داشت: با اجرای این طرح در عرصه های مرتعی و جنگلی کشور سطح تخریب و تصرف در این اراضی تاکنون به میزان ۷۳ در صد کاهش یافته است.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها ظهار داشت: با اجرای طرح حفاظت مشارکتی ، ضمن توانمند سازی جوامع محلی و جامعه عشایری کشور از طریق ایجاد صنایع فرآوری و محصولات وابسته می توان به نتایج حاصل ازاین طرح در درازمدت امیدوار بود.

وی جلوگیری از تخریب و تصرف و نیز تامین معیشت و درآمدزایی از مراتع برای جنگل نشینان را از جمله مزیتهای مهم اجرای این طرح دانست.

منصور ضمن اشاره به همکاری مطلوب سازمان عشایری کشور با سازمان جنگلها طی دو سال اخیردر اجرای طرح حفاظت مشارکتی افزود:از ابتدای اجرای این طرح تاکنون میزان ۲۰ میلیون هکتار از اراضی ملی تحت پوشش قرار گرفته و قرار است این طرح در ۱۲ میلیون هکتار دیگر از عرصه های منابع طبیعی کشور اجرا شود.

وی در ادامه از ارائه بسته های ترویجی برای جلب مشارکت عشایر در این زمینه خبر داد و گفت:در اختیار قرار دادن تجهیزات استفاده از انرژی های نو در اجرای طرح های جنگلکاری و مرتعداری از قبیل جایگزینی سوخت درقالب توزیع آبگرمکن های خورشیدی ،تنورخوراکی بمنظور کاهش قطع درختان و استفاده از بوته و هیزم در عرصه های جنگلی برای جوامع عشایری از جمله این حمایتهاست.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها در ادامه استفاده از طرح های مرتعداری در طرح های حفاظت مشارکتی را ضروری دانست و گفت:این طرح منحصر به مجریان طرح های مرتعداری نیست و می بایست از ظرفیتهاو پتانسیل جوامع محلی در این راستا بهره مند شد.

وی توسعه صنعت بوم گردی، اکوتوریسم، گردشگری در اراضی ملی را از بزرگترین کارکردهای اقتصادی طرح های منابع طبیعی عنوان کردو گفت: بهره برداری صحیح و معقولانه منابع طبیعی رمز موفقیت بسیاری از طرح های توسعه ای در سطح عرصه های منابع طبیعی است.

بهمن افراسیابی مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور نیز در این گردهمایی با بیان اینکه مهمترین سنگر حمایتی و حفاظتی از جنگل‌ها و مراتع مردم هستند اظهار داشت:با تغییر نگاه حاکمیتی به دیدگاه مشارکتی می توان گام بهتری در حفاظت از عرصه های طبیعی کشور برداشت.

وی افزود:در راستای اجرای طرح حفاظت مشارکتی در عرصه های منابع طبیعی رویکرد دیدگاه مشارکتی بهترین گزینه در راستای احیاء عرصه ها و ضامن موفقیت بیش از پیش در امر حفاظت از منابع طبیعی است و عدم مشارکت واقعی مردم در حفاظت از عرصه های طبیعی موجب افزایش سیر قهقرایی تخریب منابع طبیعی خواهد شد بطوریکه رفتار نابخردانه انسان طی نیم قرن گذشته موجب توقف زاد آوری بسیاری از گونه های جنگلی و از بین رفتن بسیاری از پوشش های گیاهی،خشک شدن سفره های آب زیر زمینی و افزایش املاح آب و نیز فرسایش شدید خاک شده است.

داریوش نعمت الهی مدیر کل دفتر بهسازی و امور تولید سازمان امور عشایر کشور نیز در این گردهمایی با بیان اینکه با انجام اقدامات آموزشی و ترویجی به عشایر می توان شرایطی را فراهم کرد تا آنها نقش خود را در حفاظت از منابع طبیعی بهتر ایفا کنند اظهار داشت:استمرار اجرای طرح های مشارکتی با محوریت مردم در حفظ منابع طبیعی علاوه بر حفظ و جلوگیری از تخریب در عرصه های طبیعی موجب احیاء مراتع و گونه های گیاهی و جنگلی خواهد شد.

مهرزاد بوستانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس هم در این همایش با اشاره به تعاملات بسیار خوب عشایر استان و استقبال بی نظیر آنان از طرح حفاظت مشارکتی در عرصه های طبیعی استان اظهار داشت:با اجرای این طرح میزان تخریب و تصرف در اراضی ملی ۴۵ درصد و سطح آتش سوزیها در سطح عرصه های طبیعی استان نیز بیش از ۸۰ در صد کاهش یافته است.

وی در ادامه صدور ۲۴۵ فقره کارت مرتع بانی برای مجریان طرح های مرتعداری،انعقاد تفاهم نامه حفاظت مشارکتی با مرتعداران،ایجاد نوار سبز با گونه های جنگلی و بومی در سطح عرصه ها، اجرای یکهزارو ۴۲۱ فقره طرح مرتعداری در سطح سه میلیون هکتار از عرصه های طبیعی را از جمله اقدامات اجرایی پروژه های حفاظت مشارکتی در استان عنوان کرد و گفت:تاکنون ۵۳ درصد از طرح های مرتعداری مصوب استان تحت پوشش طرح حفاظت مشارکتی قرار گرفته است.

بهرامی مدیر کل امور عشایر استان فارس نیز با بیان اینکه ۷۰ درصد از عرصه هفت میلیون و ۳۰۰ هزار هکتاری مراتع طبیعی استان فارس در اختیار جامعه عشایری استان قرار دارد تصریح کرد:عشایر استان حافظان و قرق بانان اصلی منابع طبیعی بوده و نقس بسزایی در حفاظت از مراتع استان دارند.

وی بر نقش حفاظت مشارکتی به عنوان موثرترین شیوه های حفاظتی در عرصه های مرتعی تاکید کرد و گفت:اجرای بهتر این طرح در گرو عواملی جون توانمند سازی مرتعداران و جنگل نشینان عرصه های طبیعی و نیز بهره گیری از انرژی های نو و حمام های خورشیدی وهمچنین کمک به ارتقاء معیشت مرتعداران است.

وی اظهار داشت:با جدیت به دنبال استفاده از دانش بومی عشایر در حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی استان هستیم.