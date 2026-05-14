عشایر مهمترین نگهبانان محیط زیست و منابع طبیعی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام‌ مرتضی مطیعی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی مراتع و مرتعداران در پرور مهدیشهر با اشاره به نقش عشایر در تاریخ ایران بیان کرد: سلحشوری عشایر زبانزد عام و خاص بوده تا جایی که ادبیات و هنر نیز به این رشادت ها بارها اشاره داشته اند.

وی عشایر را مهمترین نگهبانان محیط زیست و منابع طبیعی کشورمان دانست و افزود: بزرگترین گروهی که می تواند در حفاظت از عرصه های طبیعی نقش آفرینی کند عشایر هستند لذا دولت از ظرفیت این قشر بیشتر بهره بگیرد.

امام جمعه سمنان حضور عشایر در عرصه های طبیعی را مهمترین مزیت این قشر دانست و گفت: حراست از عرصه های طبیعی، جلوگیری از تخریب و آتش سوزی مراتع و جنگل ها و ...از مهمترین کمک هایی است که عشایر می توانند به منابع طبیعی و محیط زیست داشته باشند.

مطیعی با اشاره به نقش عشایر در اقتصاد کشورمان بیان کرد: قرن ها است که عشایر با بهره برداری درست از مراتع گوشت و لبنیات و محصولات و فرآورده های خود را تامین می کنند و این الگویی برای بهره برداری پایدار از مراتع است. ‌

وی با بیان اینکه بهره‌برداری از منابع طبیعی باید همراه با مسوولیت‌پذیری و حفاظت باشد بیان کرد: ضرورت دارد که هر جا حقی وجود دارد، در مقابل آن وظیفه‌ای نیز تعریف شود و منابع طبیعی نیز از این قاعده مستثنی نیست.