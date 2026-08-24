به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در قم با اشاره به برنامههای دولت در هفته دولت اظهار کرد: این هفته فرصت مناسبی برای ارائه گزارش عملکرد دولت به مردم و تشریح اقداماتی است که در بخشهای مختلف کشور در حال انجام است و به همین دلیل شماری از اعضای دولت در این ایام به استانهای مختلف سفر کردهاند.
وی افزود: سفر به قم با دو رویکرد اصلی انجام شد که نخستین هدف آن بررسی عملکرد دولت و ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده به مردم استان و هدف دوم نیز پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهور بود.
معاون اجرایی رئیسجمهور ادامه داد: بخش قابل توجهی از طرحهایی که در سفر پیشین به قم مورد تصویب قرار گرفت، اکنون وارد مرحله اجرا شده و روند پیشرفت آنها در حال پیگیری است.
قائمپناه با اشاره به وضعیت طرحهای حوزه راه در استان قم گفت: پروژه چهاربانده شدن محور تهران ـ قم در حال پیشرفت است و بخشی از این مسیر نیز به بهرهبرداری رسیده و زیر بار ترافیک قرار گرفته است اما برای تکمیل قسمت باقیمانده، تأمین منابع مالی ضروری است.
وی افزود: در پروژه آزادراه شهید سلیمانی نیز ۱۲ کیلومتر از مسیر تکمیل شده و حدود ۲۰ کیلومتر دیگر باقی مانده است که عملیات زیرسازی در این بخش انجام شده و امیدواریم با تأمین منابع مورد نیاز، این مسیر نیز تکمیل شود.
کمربندی شهید سلیمانی باید تکمیل شود
قائمپناه اظهار کرد: آزادراه شهید سلیمانی از اهمیت ویژهای برای قم برخوردار است زیرا این مسیر به عنوان محور شمالی و جنوبی و کمربندی اصلی شهر میتواند بخش قابل توجهی از تردد خودروها را از داخل شهر خارج کند.
وی ادامه داد: عبور خودروهای عبوری از محدوده شهری علاوه بر افزایش بار ترافیکی، در تشدید آلودگی هوا نیز اثرگذار است و تکمیل کمربندی میتواند در کاهش این مشکلات مؤثر باشد.
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: بخشی از این مسیر تا محدوده شهرستان جعفرآباد آماده شده است اما ادامه مسیر در جهت ساوه هنوز نیازمند تکمیل است و برای تحقق آن باید منابع مالی مورد نیاز فراهم شود.
قائمپناه درباره آخرین وضعیت تأمین سهم دولت در پروژه کمربندی شهید سلیمانی نیز بیان کرد: مصوبه مربوط به سهم دولت انجام شده و موضوع در مرحله تأمین و واریز اعتبار قرار دارد.
وی افزود: بخشی از این فرآیند به اختصاص سهم دولت از محل عوارض آزادراه قم ـ تهران مربوط میشود که برای آن نیاز به تصویب در شورای اقتصاد وجود دارد و این موضوع در هفته آینده پیگیری خواهد شد.
پروژه فاضلاب قم پیشرفت خوبی دارد
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به بازدید خود از پروژه فاضلاب شهر قم اظهار کرد: مسئله فاضلاب یکی از موضوعات مهم زیرساختی شهر قم محسوب میشود و اجرای این طرح از منظر زیستمحیطی و بهداشتی اهمیت بالایی دارد.
قائمپناه ادامه داد: از سال گذشته تاکنون استاندار قم پیگیریهای زیادی برای پیشبرد این پروژه انجام داده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است و اکنون طرح از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار است.
وی افزود: پروژه فاضلاب قم حدود ۴۲۵ هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد و از نظر ظرفیت و گستره خدمات، پروژهای بسیار مهم برای شهر به شمار میرود.
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: این طرح از نظر میزان پوشش جمعیتی، تقریباً معادل مجموع پروژههایی است که تاکنون در حوزه فاضلاب شهر قم اجرا شده است و به همین دلیل از پروژههای مهم زیرساختی استان محسوب میشود.
قائمپناه در ادامه به بازدید از یکی از واحدهای صنعتی قم اشاره کرد و افزود: در جریان این سفر از کارخانهای بازدید شد که نمونهای از توانمندی جوانان کشور در حوزه تولید تجهیزات صنعتی است و در آن از فناوریهای رباتیک برای ساخت کارخانهها و تجهیزات مورد نیاز صنایع استفاده میشود.
توان جوانان کشور موجب امیدواری است
وی اظهار کرد: بخش عمده کارکنان این مجموعه را جوانان تشکیل میدادند و مشاهده فعالیت آنها در یک مجموعه صنعتی دانشبنیان و فناورانه موجب خرسندی شد.
قائمپناه همچنین از بهرهبرداری یک پروژه ۱۵ مگاواتی برق در قم خبر داد و گفت: توسعه چنین طرحهایی از برنامههای مهم دولت برای مقابله با ناترازی انرژی است و در شرایط کنونی باید با جدیت دنبال شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به وضعیت ناترازی برق در کشور اظهار کرد: دولت در کنار تأمین نیاز بخش کشاورزی، تمام تلاش خود را برای رفع ناترازی برق به کار گرفته است اما محدودیت منابع و موانعی که در مسیر تأمین و ورود تجهیزات وجود داشته، روند اجرای برخی برنامهها را تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجام شده قرار بود تا مردادماه حدود ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت برق خورشیدی وارد مدار شود اما محدودیتهای ناشی از جنگ و آنچه محاصره آمریکا عنوان میشود، مانع تحقق کامل این برنامه شد.
قائمپناه ادامه داد: در کنار این مسئله، آسیب دیدن برخی نیروگاهها نیز بر شرایط تولید برق اثر گذاشت و در نتیجه کشور با ناترازی در این حوزه مواجه شد.
تلاش میکنیم برق صنعت تأمین شود
وی گفت: ناترازی در بخش کشاورزی و همچنین خاموشیهای خانگی از جمله پیامدهای شرایط موجود است و برنامههای دولت با این هدف دنبال میشود که برق مورد نیاز کارگاهها و واحدهای صنعتی تأمین شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور افزود: استمرار تأمین برق صنایع برای جلوگیری از بیکار شدن کارگران و حفظ روند تولید اهمیت دارد و دولت تلاش میکند در شرایط موجود، چرخه تولید با کمترین اختلال ادامه پیدا کند.
قائمپناه با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای دولت، از شهید رجایی و دیگر شهدای دولت در جنگ تحمیلی اخیر و جنگ ۱۲ روزه یاد کرد و گفت: هفته دولت فرصتی برای بیان عملکرد دولت و ارتباط مستقیم با مردم است.
وی با قدردانی از استاندار قم و مدیران دستگاههای اجرایی استان اظهار کرد: در این سفر علاوه بر ارائه گزارش عملکرد و پیگیری طرحها، فرصتی فراهم شد تا از تلاشهای مدیران استان در شرایط جنگی اخیر قدردانی شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور ادامه داد: مدیران کشور در جریان جنگ تحمیلی اخیر و جنگ ۱۲ روزه تلاش کردند خدمات عمومی بدون وقفه ادامه پیدا کند و اجازه ندهند مردم با کمبودهای اساسی مواجه شوند.
خدمات دولت در جنگ متوقف نشد
قائمپناه افزود: در آن شرایط کشور با کمبود جدی مواجه نشد و قفسه فروشگاهها خالی نماند و مدیران در حد توان خود تلاش کردند خدمات دولت در حوزههای مختلف استمرار داشته باشد.
وی گفت: تأمین برق، آب، مواد غذایی، خدمات بهداشتی و درمانی و دیگر نیازهای عمومی مردم در این دوره دنبال شد و هدف این بود که حتی در شرایط دشوار نیز خدمات ضروری دولت متوقف نشود.
معاون اجرایی رئیسجمهور اظهار کرد: حضور در قم علاوه بر پیگیری مصوبات و بررسی روند اجرای پروژهها، فرصتی برای قدردانی از استاندار و مدیران استان بود که در شرایط دشوار اخیر مسئولیت اداره امور و تأمین خدمات مردم را بر عهده داشتند.
قائمپناه در پایان گفت: فلسفه این سفرها بررسی مسائل موجود، تسهیل روند اجرای طرحها و پیگیری مشکلات تا رسیدن به نتیجه است و وظیفه دولت آن است که موانع پیش روی اجرای پروژهها را برطرف و مسیر خدمترسانی به مردم را هموار کند.
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