رئیس جدید شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور معارفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری رئیس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری برای رئیس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور آرزوی توفیق و موفقیت در انجام امور محوله را کرد.

این معارفه با حضور حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا سیدکریمی حسینی معاون قضایی دیوان عالی کشور، علی اکبر بختیاری رئیس حوزه ریاست و عضو معاون دیوان عالی کشور، حمید درخشان نیا معاون برنامه ریزی و امور عمومی دیوان عالی کشور برگزار شد.

گفتنی است، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری، پیش از این ریاست دادگستری استان‌های خراسان رضوی، کرمانشاه و قم و معاونت قضایی قوه قضاییه را برعهده داشت.

شایان ذکر است، شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور از شعب جدیدالتاسیس است که به منظور کاهش تراکم کاری سایر شعب فعال، جلب رضایت بیشتر مردم از عملکرد دستگاه قضایی، ارتقای کیفیت رسیدگی قضایی و در نهایت کاهش حجم پرونده‌های معوق فعال شده است.